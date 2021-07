imago/ZUMA Press

Waffen der Demokratie

Zu jW vom 6.7.: »Planetare Krise«

Vielen Dank an den Autor David Goeßmann! Am von ihm genannten Beispiel der Berichterstattung und des Verhaltens des Bildungsbürgerblatts Die Zeit wird deutlich, wie die in den Medien an Fahrt aufnehmende Meinungsmanipulation zugunsten der maßgeblichen Wirtschaftsinteressen funktioniert. Danke auch für das Zitat von Jean Ziegler: »Die ›Waffen der Demokratie‹ liegen vor unseren Füßen, wir müssen sie nur aufheben.« Und ja, es sollte sich wirklich jede und jeder aufgerufen fühlen. Das derzeitige Wahlkampfgeplänkel lenkt unsere Aufmerksamkeit nur von dem übergeordneten Thema Umweltkatastrophe ab.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Umweltkiller Nummer eins

Zu jW vom 5.7.: »Ein Jahr des Protests«

Es ist schon beachtlich, dass die Klimaaktivisten in Augsburg ein ganzes Jahr lang ihr Camp durchführen konnten. Auch in Bremen gibt es seit dem Frühjahr vor dem Rathaus ein Klimacamp. Mich enttäuscht aber sehr, dass bei den jungen Menschen das Bewusstsein für die Schäden, die Kriege, Aufrüstung und Manöver verursachen, kaum ausgeprägt ist. In Gesprächen wurde mir das bestätigt. Dabei ist das Militär Umweltkiller Nummer eins! 60 Prozent aller schädlichen Emissionen werden vom Militär verursacht. Ein »Galaxy«-Großraumflugzeug benötigt allein zum Start 3.500 Liter Kerosin. Das würde ausreichen, um mit einem Kleinwagen mit Verbrennungsmotor einmal um die Erde zu fahren. Ein »Eurofighter« verbraucht Hunderte Liter Treibstoff in der Minute. Allein in Ramstein finden jährlich 30.000 Starts und Landungen statt. Der Uranstaub der in Kriegen eingesetzten Munition kreist um die Erde, und die Manöver zerstören Landschaft und Natur. Kein Land der Welt braucht die Emissionen, die das Militär und die Kriege verursachen, zu deklarieren. Sie erscheinen in keinem Bericht, in keiner Auflistung. Solange das so bleibt, sind für mich alle Klimaabkommen und Bemühungen für die Katz!

Gisela Vormann, Bremen

NATO raus

Zu jW vom 7.7.: »Krieg ohne Ausweg«

Soll diese Schlagzeile auf der Titelseite unseren Widerstand gegen den Krieg untergraben? (…) Seid doch froh, dass die Besatzer in die Flucht geschlagen sind! Oder sollten sie in Afghanistan bleiben? Über die Kriegsursachen habt Ihr unendlich viel geschrieben – also ist doch klar, worin der Ausweg besteht: endlich alle fremden Mächte raus aus dem Land! Die USA haben diesen Scherbenhaufen, diese nationale Katastrophe für Afghanistan geschaffen. Nicht erst mit Beginn der Aggression 2001, sondern schon weit vorher mit Züchtung der Mudschaheddin. Wie wäre es mit einem UN-geführten Wiederaufbauprogramm auf Kosten der USA und der anderen Besatzerländer, aber ohne deren personelle Beteiligung? Die neuen politischen Akteure brauchen für den Wiederaufbau des Landes unendlich viel Unterstützung aus der ganzen Welt. So könnte die UNO Schluss machen mit angeblichen Demokratisierungsversuchen durch »Koalitionen der Willigen«. Was soll mit den afghanischen Kollaborateuren der US- und NATO-Besatzer werden? Sie müssen zur Verantwortung gezogen werden. Oder die neuen Machthaber erarbeiten mit UN-Hilfe eine Amnestie. (…)

Thomas Müller, per E-Mail

Logisches Denken

Zu jW vom 8.7.: »Osten bleibt abgehängt«

Im Gegensatz zu Westdeutschen verfügen Ostdeutsche noch über eine gehörige Portion logischen Denkens. Der Erwerb von Grundlagenwissen, dazu gehört Logik, ist in der BRD nicht gewollt, weder auf Facharbeiter- noch auf Akademikerebene. Gewollt ist, auf einem kleinen Gebiet Spezialist zu sein, um für »Arbeitgeber« hohe Profite zu erwirtschaften – aber ansonsten nichts zu verstehen. Wir DDRler sehen daher schon eher als Alt-BRDler, dass in der parlamentarischen Demokratie nicht die Interessen des kleinen Mannes, sondern die der reichen Oberschicht durchgesetzt werden. Damit sage ich nicht, dass in der DDR alles in Ordnung war, aber jetzt ist es das auch nicht, und Einflussmöglichkeiten auf die Politik bei Wahlen gibt es ja auch nur in begrenztem Umfang. Welche Parteien erhalten denn die größten Spenden zur Wahlkampffinanzierung? Nicht die, die sich für den kleinen Mann einsetzen, sondern die, die die Interessen der Reichen vertreten. Ein Beispiel von vielen wurde bekannt, als der Ministerpräsident von Niedersachsen seine Antrittsrede vom VW-Vorstand Korrektur lesen ließ. Wir sehen auch, wie das profitorientierte Gesundheitswesen verkommen ist, dass das Bildungswesen bei uns besser war usw. usf. Wen kann es da wundern, dass wir die heutige Politik kritisch sehen? Bei der Wirtschaftsleistung von 78 Prozent gegenüber dem Westen stellt sich doch die Frage, ob dies eventuell auf die Entlohnung unserer Erwerbstätigen, die nur 78 Prozent des Westdurchschnitts beträgt, zurückzuführen ist. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass Führungspositionen ganz überwiegend mit Westimporten besetzt sind, die Konzernzentralen im Westen liegen und dort nicht nur die Steuern gezahlt werden, sondern auch festgelegt wird, an welchen Standorten lukrative Fertigungen erfolgen.

Wolfgang Reinhardt, Nordhausen

Alternative China

Zu jW vom 2.7.: »Kämpferisch in die Zukunft«

Warum wird China vom Westen – allen voran von den USA – attackiert und diskriminiert? Besonders zum 100. Geburtstag seiner Kommunistischen Partei? Mit den wirtschaftlichen, sozialen und wissenschaftlichen Erfolgen Chinas verliert der Westen seinen globalen Beglückungsanspruch. Wo auch immer er versuchte, seine Interessen durchzusetzen – im Nahen Osten, in Mittel- und Südamerika oder in Afrika –, »legitimierte« er sie mit dem Versprechen von Freiheit, Menschenrechten, Demokratie und Wohlstand. Fast immer mit verheerenden Folgen für die betroffenen Länder. Demgegenüber demonstriert China der Welt eine Alternative zu dem so gepriesenen westlichen System. (…)

Christian Helms, Dresden