Ziviler Ungehorsam gegen Atomwaffen

imago/Karina Hessland Plakate gegen Atomwaffen, Krieg und Auslandseinsätze in der Nähe des Fliegerhorstes Büchel (8.6.2017)

Die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) riefen am Freitag zu zivilem Ungehorsam gegen Atomwaffen und für den Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag auf:

Am Freitag haben Aktivist*innen die drei Tore des Fliegerhorstes Büchel blockiert. Durch die Aktion zivilen Ungehorsams haben sie ihrer Forderung nach einem Abzug der US-Atomwaffen sowie dem Beitritt der Bundesregierung zum UN-Vertrag für ein Verbot von Atomwaffen Ausdruck verliehen.

Der Grund ist die Doppelmoral der deutschen Außenpolitik: Die Bundesregierung erklärt die atomwaffenfreie Welt zu einem Ziel ihrer Außenpolitik, gleichzeitig stationiert Deutschland Atomwaffen, übt deren Einsatz und unterstützt die nukleare Abschreckung. Damit macht sich Deutschland unglaubhaft.

»Die Bundeswehr trainiert hier in Büchel den Abwurf von Nuklearwaffen. Dies ist völkerrechtswidrig und widerspricht den Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag. Mehr als 80 Prozent der Deutschen fordern den Abzug der Atomwaffen. Eine friedliche Sitzblockade ist ein legitimes Mittel, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen«, so David, der mit 15 Aktivist*innen die Hauptzufahrt zum Fliegerhorst versperrt hat. (…)

Zur selben Zeit störte eine dritte Gruppe den Betrieb des Luftwaffenstützpunktes auch an der südlichen Zufahrt. »Der diesjährige Protest gegen Atomwaffen in Büchel ist genauso vielfältig wie die Menschen, die hier protestieren. Während die Theatergruppe unter dem Titel ›We claim your space‹ unseren Protest künstlerisch umsetzt, unterbrechen andere Aktivist*innen den militärischen Betrieb und eignen sich so zeitweise militärisch genutztes Gelände wieder an«, so Daniel von den Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW). Die Sitzblockaden wurden von der Polizei geräumt. (…)

Der Vertrag zum Verbot von Atomwaffen (AVV) ist im Januar in Kraft getreten. Damit sind Atomwaffen unter internationalem Recht geächtet. Deutschland sowie die anderen NATO-Staaten boykottieren den Verbotsvertrag bisher und halten an der nuklearen Teilhabe fest.

Marco Böhme, Linke-Sprecher für Klimaschutz und Mobilität, erklärte am Freitag zur Abstimmung über das sozial-gerechte Klimaschutzgesetz der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag im Umweltausschuss:

Die Ablehnung unseres Klimaschutzgesetzes (Drucksache 7/4895) macht deutlich, dass die Regierungskoalition die Zeichen der Zeit nicht verstanden hat. Klimaschutz muss endlich auch in Sachsen für alle gelten und Gesetzeskraft besitzen. Ein grün angepinseltes ›Weiter so‹ mit rechtlich unverbindlichen Zielen, wie sie zuletzt im Energie- und Klimaprogramm verkündet wurden, reicht nicht aus. Dies zeigt einmal mehr die Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht, die jüngst gegen das Land Brandenburg angestrengt wurde. Gleiches droht Sachsen auch, wenn wir nicht deutlich mehr für den Klimaschutz tun. (…)

Das Klimaschutzgesetz wird ­voraussichtlich am 21. Juli 2021 zur Plenarsitzung abgestimmt. Die ­Eckpunkte des Entwurfs sind hier ­zusammengefasst. Sächsische ­Klima- und Umweltgruppen mobilisieren für den Tag zu einer Kundgebung vor den Sächsischen Landtag, um Druck für mehr Klimaschutz auszuüben.