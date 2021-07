Schweden: Löfven setzt auf altes Kabinett

Stockholm. Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven geht mit einer praktisch unveränderten »rot-grünen« Minderheitsregierung in die kommende Regierungszeit. Nachdem der Sozialdemokrat am Mittwoch erneut die nötige Unterstützung des Parlaments für das Amt des Regierungschefs erhalten hatte, präsentierte er am Freitag bei der Vorstellung seines Kabinetts im Reichstag von Stockholm keine neuen Ministerinnen und Minister. Seine Parteikolleginnen Ann Linde und Magdalena Andersson behalten das Außen- und das Finanzressort, der Grüne Per Bolund bleibt Vizeministerpräsident sowie Umwelt- und Klimaminister. (dpa/jW)