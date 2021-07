Taliban erobern Grenzübergang zum Iran

Kabul. Die Taliban haben nach eigenen Angaben den wichtigsten Warengrenzübergang zwischen Afghanistan und dem Iran erobert. »Die Grenze von Islam Kala ist jetzt unter unserer vollständigen Kontrolle, und wir werden versuchen, sie heute wieder in Betrieb zu nehmen«, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Freitag gegenüber AFP. Die Regierung in Kabul erklärte, die afghanische Armee bemühe sich derzeit, die Kontrolle über Islam Kala zurückzugewinnen. »Alle afghanischen Sicherheitskräfte einschließlich der Grenzpolizei sind in der Region präsent«, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums zu AFP. (AFP/jW)