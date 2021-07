Konto im Minus

Jan Woitas/dpa-Zentralbild Tarifmauern einreißen: Verdi will für Banker mehr Kohle sehen (Sparkassen-Protest in Annaberg-Buchholz, 5.10.2020)

Mit Warnstreiks bei etlichen Sparda-Banken hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in dieser Woche ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Gestreikt wurde in den Filialen und im Homeoffice. Man habe in »den bisherigen Verhandlungsrunden nur Zeit verloren und null Angebote der Arbeitgeberseite erhalten«, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Kevin Voß.

In Hamburg hatten sich am Mittwoch rund 90 Personen an einer Kundgebung beteiligt, die vor der Sparda-Zentrale am Bahnhof Altona abgehalten wurde. Die Kapitalseite habe in der zweiten Verhandlungsrunde nur unveränderte Gehälter für 24 Monate angeboten, erklärte der Gewerkschaftssekretär Michael Börzel. »Das ist kein Angebot, sondern ein Affront.«

Die Aktionen bei den Sparda-Banken sind Teil der Tarifauseinandersetzungen, die Verdi derzeit im gesamten Bankensektor führt. Bei den privaten Banken vertritt die Gewerkschaft die Interessen von rund 140.000 Beschäftigten. Für sie will Verdi eine Entgelterhöhung von 4,5 Prozent erreichen, mindestens aber 150 Euro im Monat. Außerdem sollen die Bankangestellten einen Anspruch erhalten, drei Tage in der Woche mobil zu arbeiten. Für die notwendige Technik soll ihnen eine Pauschale von 1.500 Euro zugestanden werden. Für die 60.000 Beschäftigten bei öffentlichen Instituten wie Landes- und Förderbanken will die Gewerkschaft weitgehend dieselben Positionen erstreiten; hier fordert sie aber noch eine jährliche Sonderzahlung für Gewerkschaftsmitglieder in Höhe von 1.000 Euro.

In den letzten Monaten war mobiles Arbeiten in vielen Instituten Alltag. Die Kapitalseite zeige sich aber nicht bereit, das Thema zukünftig verbindlich zu regeln. Viele Beschäftigte wünschten auch weiterhin die Möglichkeit, von zu Hause aus arbeiten zu können, heißt es bei Verdi. Die Erfahrungen aus den letzten Monaten sollten miteinander ausgewertet werden. »Wir wollen einen Anspruch auf mobiles Arbeiten und wir wollen, dass die Arbeitgeber einen Teil der eingesparten Kosten bei den Büroflächen in Form einer Erstattungspauschale an die Beschäftigten weitergeben«, sagte Markus Zittlau, Mitglied der Verhandlungskommission bei der Commerzbank.

Eine Annäherung hat es noch nicht gegeben. Der Unternehmerverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) hatte die Forderungen der Gewerkschaft schon vor Beginn der Verhandlungen als unrealistisch zurückgewiesen. Die Lage in der Branche sei angespannt, und deshalb sei eine »strikte Kostendisziplin« erforderlich.

Welche Vorstellungen die Bankenvertreter hegen, machte Verdi auf einem Flugblatt deutlich: Urlaubsansprüche kürzen, Zuschläge für Nachtarbeit kürzen und befristete Arbeitsverhältnisse ausweiten. So wolle die Kapitalseite eine Abschaffung der Zuschläge für Arbeit nach 20 Uhr, heißt es bei Verdi. Bisher werde aber für Arbeitszeiten zwischen 20 und sechs Uhr ein Zuschlag von 25 Prozent gewährt. Einig sind sich beide Seiten, dass Tarifverträge an die künftigen Herausforderungen angepasst werden sollen. »Darüber, wie diese Modernisierung aussehen könnte, besteht jedoch noch erheblicher Gesprächsbedarf.«

Bei den Volks- und Raiffeisenbanken beißt die Gewerkschaft immer noch auf Granit. Wie die Gewerkschaft jüngst im Geno-Magazin mitteilte, will der Unternehmerverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (AVR) immer noch nicht mit Verdi verhandeln. Statt dessen habe der Verband in den letzten Jahren lieber mit den »gelben« Organisationen DBV und DHV am Tisch gesessen, die eine unternehmerfreundliche Tarifpolitik stützen.

Zumindest einen Lichtblick gibt es hier für die Beschäftigten: Am 22. Juni hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) dem DHV die Tariffähigkeit aberkannt, rückwirkend zum April 2015. Damit ist dem Handeln einer der beiden »gelben« Gewerkschaften ein Riegel vorgeschoben, und die mit ihr geschlossenen Tarifverträge sind unwirksam.

Bei der DZ Bank bleibe die Situation für die Beschäftigten dennoch prekär. Dort gebe es eine vierstellige Zahl an Personen, die bei Verdi organisiert seien. Dagegen sei kein einziges Mitglied der verbleibenden DBV bekannt. Dennoch wolle das Geldhaus nicht mit Verdi verhandeln.