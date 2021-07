Kubas Coronavakzin nach dritter Dosis hochwirksam

Havanna. Der Coronaimpfstoff des kubanischen Herstellers Finlay de Vacunas erreicht nach dessen Angaben eine hohe Wirksamkeit. »Wir konnten einen Impfstoff mit 91,2 Prozent Wirksamkeit entwickeln«, sagte der Leiter des Forschungsinstituts, Vicente Vérez, am Donnerstag (Ortszeit) im kubanischen Fernsehen. Demnach sind drei Impfdosen für diesen umfassenden Schutz vor dem Coronavirus nötig. Das amtliche Nachrichtenportal Cubadebate berichtete unter Berufung auf das Institut Finlay, dass der Impfstoff in 75,5 Prozent der Fälle vor einer Ansteckung und zu 100 Prozent vor schweren Erkrankungen und Tod infolge einer Infektion schütze. Für den umfassenderen Schutz soll dem Bericht zufolge zusätzlich eine Dosis des abgewandelten Mittels Soberana Plus verabreicht werden. (AFP/jW)