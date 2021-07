Eiserner Arbeitskampf

imago images/Bernd Friedel/Soeren Stache/dpa; Montage: jW Die Solidarität mit den Klinikbeschäftigten ist groß. Demnächst füllt die Bewegung ganze Stadien

Bei den Tarifauseinandersetzungen in den kommunalen Kliniken Berlins, Vivantes und Charité, schalten die Chefs auf stur. Die Geschäftsführung von Vivantes zeige immer noch keine Bereitschaft, sich mit Verdi an einen Tisch zu setzen, erklärte Maike Jäger, Fachbereichsleiterin Gesundheit und Soziales der Gewerkschaft in Berlin und Brandenburg sowie Verhandlungsführerin, am Freitag gegenüber jW.

Am Freitag gab es nicht nur Warnstreiks, Verdi hatte eine Vielzahl von Veranstaltungen organisiert, an denen sich die Klinikbeschäftigten beteiligen konnten. Jäger sagte gegenüber jW, die Aktionen fänden eine breite Unterstützung seitens der Familien und aus der Stadtgesellschaft. Für den Nachmittag hatte Verdi eine große Veranstaltung im Stadion an der Alten Försterei, der Spielstätte des 1. FC Union Berlin, organisiert; mit bis zu 1.000 Teilnehmern rechnete Jäger. Wie viele sich tatsächlich beteiligten, war zum Redaktionsschluss noch nicht klar.

Zu Warnstreiks hatte die Gewerkschaft für Freitag an der Charité und bei den Tochtergesellschaften von Vivantes aufgerufen; bei Vivantes selbst durfte aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung nicht gestreikt werden. Gegen die einstweilige Verfügung, die das Berliner Arbeitsgericht am Mittwoch auf Antrag des Konzerns erlassen hatte, hat Verdi zwar Beschwerde eingelegt, doch bis Freitag gab es noch keine Entscheidung, wie Jäger gegenüber jW erläuterte.

Bei der Gewerkschaft stieß das Vorgehen von Vivantes auf Unverständnis. »Statt sich mit den Forderungen der Beschäftigten auseinanderzusetzen, wird sich in eine rechtliche Auseinandersetzung geflüchtet«, hatte Verdi am Donnerstag erklärt. Für ein öffentliches Unternehmen sei das keine angemessene Reaktion. Schließlich sei es »absolut legitim, dass sich die Beschäftigten für gute Arbeitsbedingungen, insbesondere für Entlastung und mehr Personal einsetzen«.

Für die Gesundheits- und Krankenpfleger ist die Arbeit in den Kliniken hart, es fehlt überall an Personal. Von zum Teil »menschenunwürdigen Zuständen« wird deshalb berichtet. »Wir brauchen in den Schichten mehr Personal, sonst werden wir selbst krank«, wird eine Krankenpflegerin von Verdi zitiert.

In der B. Z. vom Donnerstag schilderten einige Pflegekräfte die katastrophalen Zustände bei Vivantes: Rettungswagen müssten teilweise eine Stunde warten, bis ein Patient entgegengenommen werden könne; wer mit einem gebrochenen Knochen komme, müsse Wartezeiten von sechs Stunden hinnehmen; Schwerkranke, die stundenlang im eigenen Urin liegen müssten, weil niemand da ist, der sie auf die Toilette bringen kann. Dienste, für die acht Personen gebraucht würden, seien nur mit drei oder vier besetzt.

Vivantes hofft, durch Ausbildung mehr Pflegekräfte zu bekommen. Dagegen berichten Mitarbeiter, viele würden die Ausbildung abbrechen oder den Beruf mit Ende der Ausbildung verlassen. Andere, die im Beruf bleiben, fürchten, ihre Arbeit nicht bis zum Rentenalter ausüben zu können und flüchten sich in Teilzeit. Von einem »Tarifvertrag Entlastung« erhoffen sie sich eine Linderung der Zustände: Für jede unterbesetzte Schicht solle es einen Belastungspunkt geben. Hat man sechs zusammen, bekomme man eine Freischicht.

Dagegen sträubt sich allerdings die Unternehmensleitung: »Ein solcher Tarifvertrag würde zu einer deutlichen Einschränkung der Versorgung führen«, ließ sich Vivantes-Personalchefin Dorothea Schmidt in der B. Z. zitieren.