Konfliktzone Mittelmeer

Jesus Merida/imago images/ZUMA Wire Mitglieder von Frontex und der spanischen Guardia Civil nach Bergung eines algerischen Flüchtlingsbootes in Málaga (25.7.2020)

In der neuesten Ausgabe des von der Tübinger Informationsstelle Militarisierung (IMI) herausgegebenen Magazins Ausdruck geht es hauptsächlich um die Lage im und am Mittelmeer. Seit dem ersten Auftreten des Covid-19-Virus hat das öffentliche Interesse am Drama an der Südgrenze der Europäischen Union und speziell an der deutschen Beteiligung an der Abwehr von Geflüchteten und Migranten stark nachgelassen. Ein Grund mehr, sich mit der aktuellen Entwicklung in dieser Region auseinanderzusetzen.

Jacqueline Andres analysiert im ersten Beitrag des Heftes die zunehmende Militarisierung des südlichen Grenzmeeres der EU. Verschiedene NATO-Staaten unterhalten in Küstengebieten und auf Inseln dauerhaft angelegte Militärstützpunkte. Es gibt immer wieder Manöver von Seestreitkräften auf dem Mittelmeer und Frontex-Operationen, die abwechselnd mit der Absicherung des Seehandels, mit »Terrorismusbekämpfung« oder aber Migrationsabwehr begründet werden.

Judith Gleitze und Kristina Di Bella untersuchen die zunehmend flächendeckende Überwachung des Mittelmeeres im Zuge von Frontex-Operationen. Diese hätten in den letzten Jahren nicht ein Menschenleben gerettet und seien ausschließlich damit beschäftigt, den EU-»Partnern« Informationen zuzuspielen, um diesen das Abfangen von Migranten und deren Zwangsrückführung nach Nordafrika zu ermöglichten.

In einem Beitrag von Carlo Tombola und Andrea Bottalico geht es um die Kämpfe italienischer Friedensaktivisten, die für die Öffnung der Häfen für Geflüchtete und gegen die Ausfuhr von Rüstungsgütern eintreten. Sie blockierten unter anderem 2019 in Genua die Beladung von Schiffen mit Rüstungsgütern, die für Saudi-Arabien bestimmt waren. Im ergänzenden Kommentar beschreibt Jacqueline Andres die Kriminalisierung beteiligter Hafenarbeiter.

Im Artikel »Die Klimakrise in Nordafrika« geht Nabil Sourani einer wesentlichen Ursache für den anhaltenden Migrationsdruck auf den Grund. Multinationale Unternehmen seien für den Löwenanteil der weltweiten Klimakrise verantwortlich. Die Bevölkerung Afrikas habe zwar den niedrigsten Pro-Kopf-Kohlenstoff-Fußabdruck aller Kontinente, werde aber überdurchschnittlich mit den Folgen der Klimakrise konfrontiert. Interessant und wenig bekannt sind die in dem Beitrag genannten Beispiele eines »Umweltaktivismus der Armen« in verschiedenen Staaten Nordafrikas.

Pablo Flock schreibt über das Mittelmeer als Wirtschaftsraum und geopolitisches Aktionsfeld. Die Entdeckung von Erdgaslagerstätten unter dem Meeresgrund ruft interessierte Anlieger auf den Plan und verhilft ungeklärten Grenzziehungen in küstennahen Gewässern vor allem des östlichen Mittelmeers zu neuer Brisanz. Weitere Beiträge thematisieren unter anderem die Ausweitung des weltweiten Drohnenkrieges und den Krieg in Mali.