Übers Ziel hinaus

imago/Leemage Im Feudalismus verwurzelt: Venezianische Kaufleute bei der Anlieferung von Gütern – Gemälde von Leandro Bassano (1557–1622)

Der britische Historiker Eric Hobsbawm bezeichnete 1968 in seinem Aufsatz »Was haben Historiker Karl Marx zu verdanken?« die Möglichkeit, Statik und Dynamik, Reproduktion und Revolution sozialer Formationen in der Gesellschaftsgeschichte erklären zu können, als einen der entscheidenden Vorteile des Marxschen Geschichtsverständnisses. Der griechische Professor für politische Ökonomie Jannis Milios gibt mit seinem 2018 auf Englisch und nun in deutscher Übersetzung publizierten Buch diese Errungenschaft auf.

Denn Milios vertritt darin die Auffassung, der Kapitalismus als soziales Verhältnis sei nicht das Resultat eines revolutionären Bruchs infolge der Klassenkämpfe am Ende der feudalen Gesellschaftsformation. Vielmehr entspringe er einer »aleatorischen«, also zufälligen »Begegnung« von Geldbesitzern und Proletariern. Das Kapitalverhältnis entstand laut Milios auch nicht erstmalig im spätmittelalterlichen England, sondern in den venezianischen Staatsbetrieben (Werft, Seil- und Tauherstellung sowie Münzprägung) und auf den Schiffen der Republik Venedig des 14. Jahrhunderts.

Was diese historische Erzählung von verwandten Lesarten, die die Geburt der kapitalistischen Produktionsweise vor die ursprüngliche Akkumulation auf der britischen Insel datieren, sie mit Bezug zum Fernhandel der italienischen Stadtstaaten und also vor allem durch die Tätigkeiten von Kaufleuten erklären, positiv unterscheidet und zu einer Herausforderung für die kritische historische Kapitalismusforschung macht, ist eine theoretische Verschiebung. Anders als etwa Fernand Braudel, Repräsentant der Annales-Schule, oder der Vordenker der Weltsystemanalyse Giovanni Arrighi, die trotz Kritik Referenzpunkte für Milios bilden, bedarf es für ihn schon des spezifischen Produktionsverhältnisses zwischen Lohnarbeit und Kapital, um stringent von Kapitalismus sprechen zu können.

Die Argumentation von Milios läuft also faktisch darauf hinaus, die Fernhandelshypothese zu unterfüttern, die Paul Sweezy in der marxistischen Diskussion Mitte des 20. Jahrhunderts, Henri Pirenne, Braudel oder die Weltsystemanalytiker vertraten. Für Milios haben nicht Handel und Markt, wie auch immer, allein den Kapitalismus hervorgebracht. Vielmehr habe eine »Reihe historischer Ereignisse und Zufälle« wie die vier genuesisch-­venezianischen Kriege, die Pest und das Handeln des venezianischen Staates – ein erstaunliches Comeback der politischen Geschichte – Geldbesitzer und Lohnabhängige erzeugt und miteinander in Kontakt gebracht.

Seine theoretisch wie historisch streitbare Hypothese versucht Milios, in drei Schritten zu begründen. Im ersten Teil entwickelt er sein begriffliches Instrumentarium und seine Kritik an bürgerlichen (Sombart, Weber), ­marxistischen (Dobb, Brenner, Meiskins Wood) und an Interpretationen anderer historiographischer Schulen (etwa der Weltsystemanalyse) zu den Ursprüngen des Kapitalismus. Er arbeitet sachkundig die bisherigen Debatten auf, benennt auch Schwachstellen seiner Kontrahenten, wie das Verschwinden der Produktionsverhältnisse in der Kapitalismustheorie der Weltsystemanalyse.

Milios’ Negation der älteren marxistischen Erklärungen für die Genese des Kapitalismus vermag allerdings nicht zu überzeugen. Über das Ziel einer Kritik deterministischer Geschichtskonstruktionen hinausschießend, kanzelt er jedwede Annahme einer Pfadabhängigkeit in der Geschichte der Dialektik von Produktionsverhältnissen und Produktivkraftentwicklung als Teleologie ab. Mit ähnlicher Rigidität spielt er auch die ursprüngliche Akkumulation als Erklärung für die Entstehung des Kapitalismus gegen das Zusammenspiel von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften aus, anstatt sie komplementär zu begreifen. Entsprechend bleibt die historiographische Auseinandersetzung etwa mit Dobbs und Brenners Darstellungen oberflächlich.

Im zweiten Teil des Buchs zeichnet der Ökonom Milios dann historisch nach, wie der Kapitalismus in Venedig auf die Welt gekommen sein soll, und in Part drei, wie er sich im Anschluss entwickelte. Hier machen sich dann auch die Defizite des theoretischen Inventars des Autors, seiner Marx-Interpretation und historiographischen Grundpositionen bemerkbar, die allesamt Auswirkungen auf seine Deutung der Geschichte haben. Milios vermengt zum Beispiel die Termini Produktionsweise, Produktionsformen und Gesellschaftsformation. Folglich findet er die kapitalistische Produktionsweise in den Handelszentren der feudalen Gesellschaftsformation. Milios rezipiert die Marxschen Aussagen zu den Anfängen des Kapitalismus einseitig, um die Rolle des Kaufmannskapitals gegenüber den Umwälzungen in der Agrarproduktion beim Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus hervorzuheben. Schließlich identifiziert er Kaufmanns- und industrielles Kapital sowie kapitalistisches und präkapitalistisches Handelskapital, um aus venezianischen Kaufleuten, die auch Lohnabhängige beschäftigten, produktive Kapitalisten zu machen, obwohl deren Reichtum maßgeblich aus Zirkulationsgewinnen und Abflüssen aus feudalen Grundrenten stammte.