»Bolivien und Kolumbien. Nach dem Wahlsieg der Linken in Bolivien, wie weiter?« Vortrag und Diskussion mit Walter Magne Veliz (Exbotschafter Boliviens in Deutschland) und Heike Hänsel (stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag). Welche politischen und sozialen Schäden hat die De-facto-Regierung Añez hinterlassen, und wie sieht die neue Politik des linken Präsidenten Luis Arce und der MAS-Bewegung aus? Und was sind die Forderungen der Protestbewegung in Kolumbien? Mittwoch, 14.7., 19 Uhr, Stuttgart, Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26. Veranstalter: Clara-Zetkin-Haus

»Ich konnte nicht schreien, nur deshalb lebe ich noch: Geboren in Auschwitz«. Ausstellungseröffnung. Mit u. a. Alwin Meyer, der seit 1972 einer weltweiten Spurensuche nach den Kindern von Auschwitz nachgeht, und Bodo Ramelow. Mittwoch, 14.7., 16 Uhr, Tivoli Gotha, Am Tivoli 3. Veranstalter: Kommpott­pora e. V. u. a.

»Die deutsch-russische Beziehung in der jüngeren Geschichte und die Konsequenzen für die aktuelle Politik«. Vortrag und Diskussion von und mit Prof. Hans-Heinrich Nolte. Das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland verschlechtert sich zunehmend. Was sagen uns dazu die Lehren aus der Geschichte, insbesondere hinsichtlich des 80. Jahrestags des Überfalls auf die SU? Donnerstag, 15.7, 19 Uhr, Hannover, Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4. Veranstalter: Friedensbüro Hannover

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.