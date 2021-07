Die grausame Logik des Todes

imago images/Cinema Publishers Collection Zivilisation, Kolonisierung, Auslöschung: Diese drei Worte, so Raoul Peck, kennzeichneten die gesamte Geschichte der Menschheit

Am Anfang steht eine Hinrichtung: »Ihr stehlt Land, ihr stehlt Leben. Was für eine Art von Lebewesen seid ihr?« fragt die Vorsteherin eines Seminolen-Dorfs in Florida die weißen Eroberer. »Diese Art«, lautet die Antwort, woraufhin nicht nur sie selbst, sondern jeder Mann, jede Frau, jedes Kind des Lagers ermordet und ihre Hütten und Zelte niedergebrannt werden.

Zivilisation, Kolonisierung, Auslöschung: Diese drei Worte, sagt Regisseur Raoul Peck im eingesprochenen Kommentar, kennzeichneten die gesamte Geschichte der Menschheit. Seine dokumentarische Miniserie »Exterminate All the Brutes« (»Alle Bestien ausrotten«), deren Titel eine Passage aus Joseph Conrads Roman »Herz der Finsternis« (1899) zitiert, erzählt diese Geschichte mit Blick auf die Vertriebenen, Versklavten und Ermordeten, die in der herkömmlichen Sicht der Dinge meistens übergangen werden. Das Ergebnis sind vier Stunden ebenso ernüchternder wie packender Geschichtsunterricht, der die Verklärungen und die Mythen der Kolonisatoren benennt, auseinandernimmt und ihnen die historischen Fakten gegenüberstellt, in denen die Opfer jahrtausendelanger Expansionspolitik im Mittelpunkt stehen.

Nein, es geht dabei nicht um »alternative Fakten«, das stellt Peck gleich zu Anfang klar: Denn die Fakten sind unbestritten, sie werden in jener Geschichtsschreibung, die durch die siegreiche Seite erfolgt, in der Regel nur verschwiegen, verklärt oder zumindest beschönigt. Also holt sie Peck in den Vordergrund und schreibt ihnen eine nüchterne Logik ein: die Logik brutaler Gewalt gegen diejenigen, die als minderwertig oder unterlegen gelten, die verschleppt und verdrängt, eingesperrt und im Zweifel vernichtet werden. Es geht ihm dabei nicht in erster Linie um eine nüchterne Aufzählung, sondern um die eiskalte Logik von Rassismus und der angeblichen Überlegenheit weißer Menschen, die dem Völkermord seine grausame Legitimation verschafft. »Eine schlichte Pigmentvariation«, wie der Off-Kommentar es formuliert, »verwandelt sich in eine Quelle der Macht.«

Bemerkenswert ist nicht nur die Konsequenz, mit der Raoul Peck, der sein filmisches Handwerk an der Berliner DFFB erlernt hat, historische Gewalt aufschlüsselt und Querverbindungen zwischen der Inquisition in Spanien, der Eroberung Amerikas, der Kolonisation Afrikas und dem deutschen ­Faschismus herstellt, indem er die ­inneren Mechanismen einer Politik des Genozids durchleuchtet. »Exterminate all the Brutes« ist im selben Maße ein Eintauchen in die persönliche Geschichte des Filmemachers, der im haitianischen Port-au-Prince geboren und im Kongo aufgewachsen ist und inzwischen in Paris lebt. Peck taucht tief in die eigene Familiengeschichte ein, befasst sich mit der Revolution in Haiti, die sich 1790 gegen Sklaverei und Rassismus erhob und zur Umwandlung der französischen Kolonie in den ersten unabhängigen Staat Lateinamerikas führte. Er beschäftigt sich mit der blutigen Vergangenheit des Kongo unter belgischer Kolonialherrschaft. Und er erzählt von seinem Besuch in Auschwitz. »Wer bin ich?« fragt er und gleicht in essayistischer Form seine eigene Geschichte mit den politischen Ereignissen rund um den Erdball ab. Immer wieder greift er dazu auf Super-8-Filme seiner eigenen Familie zurück, die ihn als Kind und als Heranwachsenden zeigen, ebenso wie auf sein eigenes filmisches Werk. Wie ist die koloniale Vergangenheit in die eigene Biographie eingeschrieben? Und wo begleitet sie ihn heute in alltäglicher, obszön ausgestellter Pracht in der opulenten herrschaftlichen Architektur des 18. und 19. Jahrhunderts?

Zuletzt erregte Raoul Peck mit dem Essayfilm »I Am Not Your Negro« (2016) über den Autor James Baldwin und mit dem Spielfilm »Der junge Karl Marx« (2017) Aufmerksamkeit. Sein Schaffen erstreckt sich in großer Bandbreite über filmische Genres. In »Exterminate All the Brutes« kommt seine ganze Vielseitigkeit zu einer persönlich gefärbten Dokumentation zusammen, die historische Aufnahmen, Spielszenen, Filmausschnitte – etwas aus »The Alamo« (1970) von und mit John Wayne, aus Francis Ford Coppolas »Apocalypse Now« (1979) oder Filmen von Leni Riefenstahl –, Animationen und geographisches Kartenmaterial zu einer visuell überragenden Montage verbindet. Peck erweist darin ­denjenigen seine Reverenz, denen er die Inspiration und das inhaltliche Gerüst zu diesem Meisterwerk verdankt: dem schwedischen Autor Sven Lindqvist, dem haitianisch-US-amerikanischen Anthropologen Michel-Rolph Trouillot und der US-amerikanischen ­Historikerin und Aktivistin Roxanne Dunbar-Ortiz.

Nicht überraschend, stellt der Film über die Auseinandersetzung mit weltweiten Ideologien des Faschismus die Verbindung zur Gegenwart her: zu autoritären politischen Anführern in Brasilien, in den USA, in Russland oder Frankreich. Wo sind – genau jetzt – dieselben imperialistischen Strategien am Werk, und wer sind ihre Opfer? Peck arbeitet auch heraus, wie es immer schon infamer Bestandteil historischer Genozide war, den Tod der Unerwünschten den Elementen zu überlassen: Kälte, Hunger, Krankheit. Deutsche Kolonisatoren haben Herero und Nama zu Tausenden in die Wüste getrieben, wo sie an Hitze und Durst starben. Nein, nicht an Wissen mangelt es, sagt der Film, sondern an dem Mut, das, was wir wissen, zu verstehen und die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen – nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Gegenwart.