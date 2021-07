imago/ZUMA Press

Lieber Homeschooling

Zu jW vom 28. und 30.6.: »Staat gegen Grundrechte« und »Auf Sturm folgt Gegenwind«

Kaum je bin ich auf Demonstrationen Zeuge einer derart martialischen Polizeiwillkür geworden wie am 26. Juni in Düsseldorf bei den Protesten gegen das neue »Versammlungsgesetz« (…). »Ein parlamentarisches Nachspiel dürfte der Polizei drohen«, schreibt Oliver Rast. Aber hoffentlich! Laut Sven Gösmann (dpa) ein »nicht hinnehmbarer Angriff auf die Pressefreiheit«. Möge die dpa für die Verbreitung der Vorfälle auch in bürgerlichen Medien sowie im Ausland sorgen! Thomas Kutschaty (SPD) will eine aktuelle Stunde im Landtag beantragen. Selbstverständlich! Düsseldorf liegt weder in Ungarn noch in Polen, Herr Laschet und Herr Reul! (…) Dass die FDP, die in NRW mit der CDU mit hauchdünner Zufallsmehrheit regiert, inzwischen vom Gesetzentwurf »abrückt«, ist zu begrüßen und soll wohl ihr »Bürgerrechtsimage« wiederherstellen. Dieses ramponierte sie allerdings schon zwei Jahre früher: NRW erhielt anlasslos ein neues Polizeigesetz, gegen das zum Beispiel in Köln ebenfalls Großdemonstrationen stattgefunden hatten. Diesem CDU-Aktionismus der verbrannten Erde hatte die angebliche »Bürgerrechtspartei« FDP klaglos zugestimmt und die Koalition stur fortgeführt. Interessant ist, dass das frühere Polizei- und Ordnungsrecht von NRW sich durch sorgsames Austarierung der gegensätzlichen Interessen ausgezeichnet hatte; dass selbst in der Praxis eher auf Deeskalation gesetzt wurde; und dass die Polizeikräfte noch sorgfältig psychologisch geschult wurden.

Eben dieses von CDU/FDP zerstörte frühere Polizei- und Ordnungsrecht hatte ich 1986 – wenn auch »nur« auf Fachhochschulniveau und in einem Nebenfach – studiert. Meine Klausurarbeit erhielt einen Korrekturvermerk: In jugendlichem Leichtsinn hatte ich etwas von »Rechtsempfinden« geschrieben, wo allenfalls »Rechtsauffassung« oder »-verständnis« angemessen war. In Wikipedia fand ich inzwischen diverse Informationen über diesen Herrn Reul (CDU): darunter auch ein Zitat, irgend etwas solle »dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen«. Rechtsempfinden! Also wirklich! (…) Sollte Herbert Reul stur an seinem Stuhl kleben, muss Herr Ministerpräsident Armin Laschet ihn unverzüglich entlassen. Auch sollte Laschet seine Kanzlerkandidatur zurückziehen, wenn er schon mit NRW überfordert ist. Macht er auch stur weiter, so darf auch außerhalb von NRW unter keinen Umständen die CDU/CSU gewählt werden. Dann wäre Herrn Laschet zu gönnen, die Landtagswahl im Mai 2022 hochverdient zu verlieren.

Ich begebe mich mal hinunter auf CDU-»Niveau«: Befanden unter anderem Horst Seehofer (CSU) und Christian Wulff (CDU) gelegentlich, welche Ideologien zu welchen Gebietskörperschaften »gehören« oder »nicht gehören«, so stelle ich fest: Die CDU gehört nicht zu NRW! Zweitens: In Baden-Württemberg annoncierte die CDU 1980 über den damaligen SPD-Kandidaten: »Herr Eppler ist zwar Lehrer. Aber wir sind nicht seine Schüler.« Wohlan: Die Herren Laschet und Jens Spahn waren zwar beide schon Lehrer. Aber wir sind nicht ihre Schüler! Dann dreimal lieber Homeschooling!

Bernhard May, Solingen

Im Nirwana

Zu jW vom 1.7.: »Ammenmärchen des Westens«

Die Replik von Wolfram Elsner auf Vorwürfe und Unterstellungen gegen China ist sehr gut. Ich schlage vor, dass er einen Beitrag über Fort Detrick in Maryland (90 Kilometer von Washington, D. C. entfernt) speziell und über das B-Waffen-Potential der USA im allgemeinen schreibt. Fort Detrick ist Eigentum der U. S. Army, und nachweislich wird dort zu mindestens zehn bekannten Viren (speziell auch zu Coronaviren) geforscht und (natürlich) auch an der biologischen Kriegführung gearbeitet. Im August 2019 schloss die Bundesbehörde CDC diese Forschungsanstalt, da dort mehrfach geschlampt worden war. Inzwischen wurde sie wohl wieder reaktiviert. Ich neige zwar dazu, den Ursprung des Coronavirus in der Natur zu suchen. Aber Fort Detrick hat einen Beitrag in der jW ernsthaft »verdient«! Wenn einige US-Kräfte alles für sie Üble in China suchen, muss man darauf hinweisen, dass sie selbst an biologischen Waffen arbeiten. In China beschuldigt man unter der Hand speziell zwei US-Militärsportler (Fahrradrennsportler), dem Virus in Wuhan Ende Oktober zu einer Expansion verholfen zu haben. Es gibt nur ein großes Problem: Eine sattelfeste Beweisführung bei Viren ist extrem schwer (ich würde sagen: nahezu unmöglich), und daher werden auch alle Klagen in den USA gegen das Wuhan-Institut irgendwo im Nirwana enden. Wir werden nie in der Lage sein, die Wege dieses Virus wissenschaftlich akribisch nachzuverfolgen. Ich verfolge auch die Explosion der Infektionen in Kuba (und in Vietnam). Es ist nicht auszuschließen, dass da nordamerikanische (oder auch lateinamerikanische, europäische oder indische Touristen mit Auftrag hingesandt wurden. Die kubanischen Sicherheitsbehörden (DGI) können da im besten Falle mutmaßen. Beweisen? Im Falle Kubas wäre dann eventuell das extrem kuriose Moment, dass der Anstieg der Epidemie auf eine Art Marketingförderung für die kubanischen Impfstoffe Abdala usw. hinauslaufen könnte. Bis Ende August wird Kuba die Epidemie in Griff bekommen. Bleibt noch eine Analyse der ABC-Waffen: Die sind sehr zerstörerisch, aber auch extrem ungenau. Ein »Backlash« ist da nie auszuschließen. Wer solche (vor allem B-Waffen) einsetzt, gehört nicht so sehr ins Zuchthaus, sondern lebenslänglich in die Anstalt!

Achim Lippmann, Shenzhen/China

Angriff gegen links

Zu jW vom 9.9.: »Kaltes Parteienverbot droht«

Die junge Welt beobachten, der VVN-BdA die Gemeinnützigkeit aberkennen, jetzt der Versuch, die DKP zu liquidieren. Einschüchterung, Diskriminierung, Verfolgung und Verbot progressiver Kräfte – das ist keine Demokratie, das ist Diktatur in Deutschland. Der Angriff auf die kommunistische Bewegung entlarvt erneut den reaktionären Charakter des gepriesenen westlichen Wertesystems. Übt Solidarität mit der DKP!

Hans Bauer, Vorsitzender der Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung (GRH) e. V., Berlin