Zum 95. Geburtstag des deutschen Modefotografen und Gründers des Hauses der Photographie Franz Christian Gundlach zeigt seine Stiftung vom 18. Juli bis zum 17. Oktober die Ausstellung »F. C. Gundlach at Work« in der Elbschloss-Residenz Hamburg. »Scheinbar leicht und schwerelos posen und schweben seine Models anmutig über die Bildfläche«, teilte die Stiftung mit. Doch was so mühelos daherkommt, sei oftmals das Ergebnis harter Arbeit und detaillierter Vorbereitung. »Fleiß, Disziplin und ein Hauch Fortune!« laute denn auch das Lebensmotto des Jubilars. (dpa/jW)