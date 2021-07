Dumping bei Steuern

Luca Bruno/AP/dpa Der BRD-Bundesfinanzminister behauptet, die steuerliche Neuregelung habe »Substanz« (Venedig, 9.7.2021)

Es war harte Arbeit, aber »wir haben es geschafft«, freute sich am Sonnabend am Rande des Treffens der G20-Finanzminister der deutsche Vertreter, Olaf Scholz (SPD). In der gemeinsamen Erklärung der beteiligten Minister war von einer »historischen Steuerreform« die Rede. Gefeiert wurde die vor allem zwischen den USA und der EU ausgehandelte Einigung auf eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent auf große Unternehmensgewinne.

Schmerzen wird der Dumpingsatz kaum jemanden, weder dies- noch jenseits des Atlantiks. In den USA liegt die Unternehmenssteuer nach drastischen Senkungen des früheren Präsidenten Donald Trump derzeit bei 21 Prozent. In der EU liegt nur die Steueroase Irland mit 12,5 Prozent knapp unter dem neuen Globalniveau. Und Sondervergütungen – ein beliebtes Mittel der Regierung in Dublin – bleiben ohnehin zulässig. Dem von der Industriestaatenorganisation OECD ausgearbeiteten Steuerkonzept hatten sich zuvor bereits 131 von 139 Mitgliedstaaten des »Inclusive Framework« angeschlossen. Die vereinen etwa 90 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Die G20-Finanzminister rufen nun die übrigen Staaten auf, sich dem Vorhaben anzuschließen. Es gehe darum, eine »stabilere und fairere internationale Steuerarchitektur« zu schaffen.

Vorgesehen ist laut dem OECD-Konzept, dem die G20-Minister nun zugestimmt haben, eine Reform mit zwei Säulen. Zum einen die globale Mindeststeuer von 15 Prozent. Forderungen nach einem höheren Steuersatz, wie sie unter anderem die französische Regierung vorgetragen hatte, haben sich nicht durchgesetzt. Sollte nach Inkrafttreten der Reform ein gewinnstarkes Unternehmen mit seiner Tochterfirma im Ausland weniger als 15 Prozent zahlen, kann der Heimatstaat die Differenz einkassieren. So soll die Verlagerung von Gewinnen in Steueroasen unattraktiver gemacht werden.

Zudem soll im Rahmen der zweiten Säule ein Teil der Besteuerungsrechte von jenen Ländern, in denen multinationale Konzerne ihren Hauptsitz haben, auf jene übergehen, in denen sie ihre Gewinne erzielen. Die Details des Verteilschlüssels sind allerdings noch offen. Dieser Teil des Deals zielt vor allem auf Digitalunternehmen wie Facebook, Amazon und Google ab. Die USA wollen verhindern, dass die dort beheimateten Internetgiganten durch Digitalsteuern, wie sie in den letzten Jahren etwa in Frankreich und Österreich eingeführt wurden, außerhalb der USA stärker an der Finanzierung des Allgemeinwohls beteiligt werden. So hatte US-Finanzministerin Janet Yellen am Sonnabend gleich angemahnt, mit den europäischen Digitalsteuern müsse Schluss sein, wenn die geplante Steuerreform umgesetzt werden soll.

Die EU-Kommission will zunächst jedoch an ihren Plänen festhalten: »Das europäische Projekt einer Digitalabgabe für große Unternehmen wird davon nicht berührt«, sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe in bezug auf die Mindeststeuer. Der EU-Plan sei »nicht gegen amerikanische Konzerne gerichtet«.

Kritik an der Einigung auf die Mindeststeuer kam seitens der globalisierungskritischen Organisation ATTAC. Es sei bereits jetzt zu erkennen, »dass Unternehmen in Ländern mit eher hohen Körperschaftssteuern den Beschluss der OECD als Signal verstehen, eine Senkung der Körperschaftssteuer zu fordern«, sagte etwa Alfred Eibl von ATTAC am Freitag. Das dürfe nicht passieren.

Zufriedenheit herrscht hingegen beim Industrieverband BDI vor. Der sprach am Freitag davon, dass mit der Reform eine »dringend notwendige Zeitenwende« für das internationale Steuersystem eingeleitet werde. Wichtig sei, so Verbandschef Joachim Lang, dass »keine zusätzlichen steuerlichen Belastungen entstehen«. Vielmehr darf sich das deutsche Industriekapital wohl auf weitere Dumpingsteuern freuen. Schließlich liegt der neue Globalstandard vielerorts deutlich unter dem heutigen Steuerniveau. Insbesondere in weniger entwickelten Ländern dürfte der Druck zur Angleichung nach unten steigen. Auch in der BRD könnte die Einigung neuen Forderungen nach Steuersenkungen Vorschub leisten.

Dennoch erwartet Scholz durch die Reform zusätzliche Einnahmen »in Milliardenhöhe«, wie er dem Deutschlandfunk sagte. Genauere Angaben wollte er nicht machen. Laut der Einigung vom Sonnabend soll die Reform 2023 in Kraft treten. Noch offene Fragen sollen im Oktober dieses Jahres geklärt werden.