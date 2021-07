Wieder Waffenfunde bei Rechten in Österreich

Wien. Bei den Ermittlungen zu möglichen Plänen für eine faschistische Miliz sind in Österreich weitere Waffen und Munition sichergestellt worden. Derzeit gelten vierzehn Personen in Österreich und Deutschland als Verdächtige, wie das Innenministerium in Wien am Sonnabend berichtete. Zuvor hatten österreichische Ermittler im Dezember ein großes Waffenarsenal ausgehoben. Damals seien noch nicht bei allen Verdächtigen Razzien erfolgt, sagte Ministeriumssprecher Harald Sörös der Deutschen Presseagentur. (dpa/jW)