Charlottesville: Statue von General entfernt

Washington. Knapp vier Jahre nach einem tödlichen Aufmarsch von Faschisten in Charlottesville ist die Statue des Südstaatengenerals Robert E. Lee in der US-Stadt entfernt worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Statue am Sonnabend mit einem Kran von ihrem Podest gehoben und auf einen Lastwagen geladen wurde. Nach Angaben der Stadt soll die Statue bis zu einer endgültigen Entscheidung über ihre Zukunft eingelagert werden. (dpa/jW)