Netanjahu verlässt Amtssitz

Jerusalem. Israels Exministerpräsident Benjamin Netanjahu ist in der Nacht zum Sonntag aus der offiziellen Residenz in Jerusalem ausgezogen – einen ganzen Monat nach Vereidigung der neuen Regierung. »Kurz nach Mitternacht hat die Familie Netanjahu den Amtssitz in Balfour verlassen«, teilte Ofer Golan, Sprecher der Familie, am frühen Sonntag mit. Vor dem Amtssitz an der Ecke der Straßen Balfour und Smolenskin war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu wütenden Protesten gegen den wegen Korruption angeklagten Premier gekommen. (dpa/jW)