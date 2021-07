»Neue Stufe« zwischen China und Nordkorea

Pjöngjang. Zum 60. Jahrestag ihres Freundschaftsabkommens haben China und Nordkorea eine »neue Stufe« ihrer Beziehungen angekündigt. Er wolle den beiden Ländern und ihren Völkern »größeres Glück« bringen, »indem er die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern beständig auf eine neue Stufe« führe, zitierte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag aus einer Grußbotschaft des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Sein nordkoreanischer Amtskollege Kim Jong Un hob demnach seinerseits die Rolle des Paktes bei der »Sicherung des Friedens und der Stabilität in Asien und in der übrigen Welt hervor, jetzt, da die feindlichen Kräfte in ihren Anfechtungen und Behinderungsversuchen immer verzweifelter werden«. (AFP/jW)