Chipmangel in Autoindustrie

Berlin. Der Mangel an Halbleitertechnik wird nach einer aktuellen Studie in der Autoindustrie zu einem Produktionsausfall von rund fünf Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr führen. Bis Jahresende seien weltweit 74,8 Millionen Neuzulassungen zu erwarten, das wären 9,3 Prozent mehr als im Coronajahr 2020, heißt es in der Analyse des Duisburger »Center Automotive Research« von Ferdinand Dudenhöffer. Ohne Engpass könnten jedoch rund 80 Millionen Autos verkauft werden. Aus der Studie zitierte dpa am Sonntag. »Die Lieferzeiten werden länger, und Produktionsausfälle wird es auch 2022 noch geben«, erwartet demnach Dudenhöffer. (dpa/jW)