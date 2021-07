ÖPNV: Verdi fordert Milliardeninvestition

Berlin. Verdi hält Milliarden­investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für nötig. Vorstandsmitglied Christine Behle sagte am Sonntag der dpa, es gebe einen gewaltigen Sanierungsstau, vieles sei marode. Um diese Instandhaltungsmängel abzubauen, sei eine Summe von zehn Milliarden Euro notwendig. Der Bund müsse seine Mittel für den ÖPNV erheblich erhöhen. Auch die Länder hatten vom Bund schon vom kommenden Jahr an deutlich mehr Geld für den Ausbau des ÖPNV gefordert. Behle sprach sich außerdem für eine andere Verkehrspolitik aus. »Wir brauchen eine integrierte Verkehrspolitik. Bisher gibt es ein totales Stückwerk. Alles wird nebeneinander geplant.« Vor allem auf dem Land brauche es aber eine viel bessere und vernetzte Verkehrsanbindung. (dpa/jW)