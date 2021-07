Krankenhäuser müssen Coronadaten präzisieren

Berlin. Die Krankenhäuser in der BRD müssen den Behörden ab sofort genauere Informationen über die Coronafälle auf ihren Stationen übermitteln. »Künftig müssen alle im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten, ihr Alter, die Art der Behandlung und ihr Impfstatus gemeldet werden«, schrieb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag auf Twitter. Neben den Daten zur Belegung der Intensivstationen würden noch bessere Informationen zu allen in den Kliniken behandelten Coronafällen benötigt, fügte ein Sprecher hinzu. Spahns Ministerium will dafür eine neue Meldeverordnung vorlegen, die demnächst in Kraft treten soll. (AFP/jW)