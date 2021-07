Suche nach Hintergründen

Ricardo Arduengo / REUTERS Die Nachricht von der Ermordung Moïses auf der Titelseite einer Tageszeitung (Port-au-Prince, 10.7.2021)

Nach dem Mord an dem haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse, der in der Nacht zum Mittwoch von einem aus 26 Kolumbianern und zwei US-Bürgern haitianischer Herkunft bestehenden Söldnerkommando erschossen worden war, gibt es neue Erkenntnisse über internationale Kontakte der Täter. Wie die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodríguez am Sonnabend in Caracas mitteilte, gehört eine Firma, die einen Teil der Söldner angeheuert hatte, einem Unterstützer des rechten venezolanischen Oppositionspolitikers Juan Guaidó.

Es geht um das Sicherheitsunternehmen »CTU Security«, das laut Recherchen der Nachrichtenagentur AP 2008 in Florida registriert wurde. Als Chef der Firma fungiert Antonio Intriago. Er ist ein venezolanischer Aktivist der von Guaidó angeführten militanten Opposition und hat seinen Wohnsitz in Miami. Im Internet rufe er zur Ermordung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro auf, sagte Rodríguez.

Haitis Einsatzkräfte hatten bis Sonnabend 17 Verdächtige festgenommen und drei erschossen. Einige Komplizen sind noch auf der Flucht. Am Freitag waren elf Verdächtige auf dem Gelände der Botschaft Taiwans verhaftet worden, das von Haiti als »unabhängiger Staat« anerkannt wird.

Für Dienstag wurde Dimitri Hérard, der Chef der Einsatzkräfte des ermordeten Präsidenten vorgeladen, um über die Hintergründe seines Besuchs in Bogotá zwischen dem 22. und dem 29. Mai auszusagen. Das war kurz bevor die meisten Söldner am 4. Juni über Punta Cana (Dominikanische Republik) nach Port-au-Prince gereist waren, meldete das kolumbianische Magazin Semana am Sonnabend. Ungeklärt ist demnach, warum die Einsatzkräfte bei dem Angriff verschont blieben. Das kolumbianische Verteidigungsministerium hat unterdessen Namen und Dienstgrade von 11 der 17 ehemaligen Angehörigen der Streitkräfte des Landes veröffentlicht, die in Haiti verhaftet wurden.

Während der Machtkampf im Land weitergeht, hat der haitianische Senat am Sonnabend die Vereidigung des einen Tag zuvor von dem Gremium zum Interimspräsidenten ernannten Joseph Lambert ohne Ankündigung eines neuen Termins verschoben. Laut Plan sollte Lambert den noch von Moïse am 5. Juni ernannten linksliberalen Politiker Ariel Henry zum neuen Regierungschef küren.