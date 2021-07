Mogadischu: Tote nach zwei Anschlägen

Mogadischu. Die Dschihadistenmiliz Al-Schabab hat am Wochenende binnen Stunden gleich zwei Anschläge verübt: ein Selbstmordattentat auf den Polizeichef der somalischen Hauptstadt Mogadischu sowie einen Granatenangriff in der Nähe des Präsidentenpalasts. Am Samstag abend feuerten die Dschihadisten in der Nähe des Präsidentenpalastes in Mogadischu sechs Mörsergeschosse ab. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden, es gebe möglicherweise auch Todesopfer, sagte der Polizist Mohammed Dahir der Deutschen Presseagentur. Das genaue Ziel des Anschlags war zunächst unklar. Wenige Stunden zuvor waren bei einem Selbstmordanschlag in Mogadischu mindestens zehn Menschen getötet worden, darunter der Attentäter. Zudem wurden laut Polizei Dutzende verletzt und mehrere Häuser zerstört. (dpa/jW)