Yara Nardi/Pool/REUTERS Seit 2018 hat sich die Situation der ausländischen Saisonkräfte in Italien noch einmal verschlechtert (hier in Bella Farnia in den Pontinischen Sümpfen südlich von Rom am 20.5.2019)

Bereits in der Vergangenheit kamen Saisonarbeitskräfte in der italienischen Landwirtschaft ums Leben. Nun erregt erneut der Tod eines Landarbeiters in Apulien in Süditalien die Öffentlichkeit des Landes. Der 27jährige Camara Fantamadi, ein Migrant aus Mali, verstarb am 24. Juni bei der Tomatenernte auf den Feldern bei Brindisi in der Region Apulien, wie der Sender Rai News der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt berichtete. Laut der römischen La Repubblica starb er in der glühenden Mittagshitze von mindestens 40 Grad an einem Schlaganfall.

Seit sechs Uhr morgens schuftete er für ein paar Euro. Sein Arbeitstag war täglich zwölf Stunden lang, ohne Wasser und Pausen, enthüllte die Basisgewerkschaft USB. Der Tod Camaras sei »kein Arbeitsunfall, sondern Mord« und Ergebnis »moderner Sklaverei«, kommentierte das Onlineportal Contropiano. Die Agrarunternehmer, so das kommunistische Magazin, verstoßen mit dieser Rekordarbeitszeit von zehn bis zwölf Stunden am Tag gegen den nationalen Tarifvertrag, der nur sechs Stunden vorsieht. Wenn überhaupt gewährten Unternehmer und Eigentümer eine einzige Pause – von 12 bis 14 Uhr.

In den Gewächshäusern komme es zu Temperaturen von mehr als 50 Grad. »Viele Arbeiter werden bei den unerträglichen Temperaturen mehrmals täglich ohnmächtig«, heißt es in der USB-Stellungnahme. Auch Frauen und selbst Minderjährige arbeiteten in den Gewächshäusern. Das Regionalblatt Brindisi News berichtete, dass die Regionalregierung nach dem Todesfall anordnete, die Arbeit auf den Feldern von 12 Uhr bis 16 Uhr während der Sommersaison zu unterbrechen.

Diese unmenschlichen Zustände werden seit Jahren vor allem von den Basisgewerkschaften, wie der USB enthüllt. In Apulien, einem Zentrum der Tomatenindustrie, müssen Erntearbeiter vor allem aus Afrika, aber auch aus Polen, Bulgarien und Rumänien, unter der sengenden Sommerhitze von über 40 Grad bis zu zwölf Stunden täglich schuften. Sie leben in Elendsquartieren unter schlimmsten hygienischen Verhältnissen, ohne Strom, fließendes Wasser und Toiletten und haben keinerlei gesundheitliche Betreuung. Sie sind Gewalt und die Frauen sexuellen Belästigungen ausgesetzt.

Viele haben keine Aufenthaltsgenehmigung, arbeiten schwarz und sind einem »Caporalato« genannten System organisierter mafioser Schwarzarbeit unterworfen. Sie verdienen oft kaum mehr als einen Euro die Stunde (der Tariflohn liegt bei sechs Euro). Davon wird ihnen noch ein Teil für die Elendsunterkünfte abgezogen. Die Padrones zahlen keine Sozialabgaben, gewähren keinen Urlaub. Die Zahl der so ausgebeuteten Landarbeiter wird in Apulien auf etwa 100.000 geschätzt. Laut Angaben der CGIL-Gewerkschaft waren es im vergangenen Jahr, Kampanien und Sizilien hinzugerechnet, wenigstens eine halbe Million, die bei der Trauben-, Oliven- und Orangenernte, auf Tomaten-, Zwiebel- und Erdbeerfeldern, in Pfirsich- und Aprikosenplantagen illegal als Saisonarbeiter beschäftigt wurden.

Befördert wurde dieses Ausbeutungssystem, als die Fünf Sterne-Bewegung mit der Lega vom Mai 2018 bis August 2019 die Regierung bildete und Migranten erbarmungslos verfolgte und ihnen die sozialen Zuwendungen strich. Das trieb viele Migranten in die Arme der Agrarunternehmer und zwang sie, sich deren unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu unterwerfen.

Während der Coronapandemie haben die Agrarunternehmer in Italien vor allem auf afrikanische Migranten gesetzt, weil aus Osteuropa viele Saisonarbeiter nicht anreisen konnten. Die erlassenen Schutzmaßnahmen wurden, wie die USB schon 2020 nach Ausbruch der Pandemie publik machte, nicht eingehalten. In den Baracken, in denen viele Arbeiter leben und es weder Strom noch fließendes Wasser gibt, war die Ansteckungsgefahr besonders hoch.