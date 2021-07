Alles ist überwuchert

imago stock&people Solche Fälle häufen sich: Mit Laub zugewachsene Autos

Unverhoffte Zeitsprünge machen das Leben in Alexander Lukowitz’ und Benjamin Quabecks Hörspiel »Antikammer« (WDR 2021; Ursendung in vier Teilen Mo. bis Do., 19 Uhr, WDR 3) interessant. Eine aus vier Personen bestehende Fahrgemeinschaft bleibt mit dem Auto liegen. Am nächsten Morgen ist alles überwuchert. Solche Fälle häufen sich, die Wissenschaft sucht nach Lösungen, die Wirtschaft entdeckt ein neues Geschäftsfeld.

Vor drei Jahren zeigte sich Innen- und Heimatminister Horst Seehofer erfreut, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Geflüchtete nach Afghanistan abgeschoben wurden. Armin Ghassim und Annette Kammerer gehen in ihrem vierteiligen Feature »Seehofers 69« (DLF/NDR 2021; Di., 19.15 Uhr, Fr., 20 Uhr, DLF) den Schicksalen einiger der Abgeschobenen nach.

Beate Becker widmet sich einem Pionier der Videokunst: »Dancing with images – Der Videopionier Ira Schneider« (DLF Kultur 2021; Di., 22 Uhr, DLF Kultur). Und im Krimi »Der Club der schönen Mütter« (DLF Kultur 2021; Mi., 20 Uhr, Bayern 2) lassen Lutz Hübner und Sarah Nemitz eine Gang von Spielplatzmüttern in einem mutmaßlichen Fall von Kindesvernachlässigung ermitteln. Hermann Bohlens satirisches Zukunftsdrama »Lebensabend in Übersee« (WDR 2014; Do., 22 Uhr, DLF Kultur) lässt nur zahlungskräftige Rentner in Deutschland ihr Alter genießen, alle anderen müssen ostwärts ziehen. Der Kuba-Krimi »Ein perfektes Leben« (WDR 2007; Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Sa., 17 Uhr, WDR 5) von Leonardo Padura zeigt den Ermittler Mario Conde auf den Spuren eines verschwundenen Jugendfreundes.

Mal was anderes: Rudolf Herz und Julia Wahren haben sich gefragt, ob es möglich ist, dass Adolf Hitler den 1919 entstandenen antikommunistischen Propagandastreifen »Desperados« im Kino gesehen hat. Sie beantworteten die Frage mit Ja und entwickelten ausgehend von dieser Prämisse ihr Hörspiel »­Desperados oder Hitler geht ins Kino« (BR 2018; Fr., 21 Uhr, ­Bayern 2).

Was passieren kann, wenn man sich als Arzt ausgibt, führt Friedbert Stöckers Krimi »Tatbestand 38: Sonnabend, zehn Uhr, Lunge« (Rundfunk der DDR 1988; Sa., 0 Uhr, DLF) vor Ohren. ­Literaturfreaks können sich auf Sabine Fringes’ »›Ein unvergleichlich merkwürdiges Buch‹ – Die Lange Nacht über Marcel Proust« (DLF Kultur/DLF 2021; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und So., 23 Uhr, DLF) freuen.

Um Verschwörungstheorien dreht sich das neue Feature »Glaube. Lüge. Hoffnung – Warum der Verschwörungskult QAnon nicht tot zu kriegen ist« (BR 2021; Sa., 13 Uhr und So., 21 Uhr, Bayern 2) von Christian Schiffer und Gregor Schmalzried. Ralf Homann und Mareike Maage widmen sich in ihrem vierteiligen Podcast »Von Documenta bis Restitution« (RBB 2021; Sa., 14 Uhr, RBB Kultur) der politischen Rolle der Kunst. Von Christine Nagel läuft noch mal die schöne Satire »siren_web_client.exe« (DLF/NDR 2021; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5). Themen: Die Eigenwilligkeit von Künstlicher Intelligenz und der Niedergang der Öffis. Kai Grehn hat aus Texten von Emily Dickinson das Hörspiel »Mögen Sie Emily Dickinson?« (DLF/RB 2021; Ursendung Sa., 20 Uhr, DLF) gemacht.

Egon Koch widmet sich der Suchtprävention in »Die Macht der Sucht – Junge Drogentote und die deutsche Drogenpolitik« (HR 2021; So., 18 Uhr, HR2 Kultur). Die Sprachlosigkeit der pflegebedürftigen Protagonistin bestimmt die Handlung in Delphine de Vigans »Dankbarkeiten« (SWR 2021; Ursendung So., 18.20 Uhr, SWR 2). Zu guter Letzt kommt von Heiner Müller unter dem Pseudonym Max Messer »Der Tod ist kein Geschäft« (Rundfunk der DDR 1962; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur), ein Gangsterdrama aus Las ­Vegas.