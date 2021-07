Flughafenpersonal streikt

Sarah Meyssonnier/Pool/reuters Wirksame Demonstration: Sit-in von Teilen der Belegschaft in der Eingangshalle eines Terminals (Paris, 1.7.2021)

Das Personal der beiden Pariser Flughäfen »Charles de Gaulle« und Orly wehrt sich seit dem vergangenen Wochenende gegen wüste Drohungen und Knebelverträge der Bosse der Aéroports de Paris (ADP). Mit Streik. Denn im Windschatten der Coronakrise versuche die Führung des halbstaatlichen Unternehmens, die Belegschaft zum langfristigen Verzicht auf Prämienzahlungen und zu größerer »geographischer Mobilität« zu zwingen, hieß es in einer Erklärung des Betriebsrats.

Vereinbarungen, die Beschäftigte und ihre Gewerkschaften zunächst billigten, sollten nun offenbar »für immer gelten«, schimpften Sprecher des Streikkomitees am Wochenende. Bereits am Freitag nachmittag hatte das wütende ADP-Personal die Abfertigung der französischen Fluggesellschaft Air France in »Charles de Gaulle« blockiert.

Die Präfektur von Paris setzte Polizei gegen die Streikenden ein. Betroffen von den einschneidenden Maßnahmen der ADP-Führung sind bis zu 25.000 Lohnabhängige. Das droht künftig den Beschäftigten: Verlängerung von Arbeitszeiten, Streichung von Prämien und bis zu acht Prozent des Monatslohns. Die Gegenseite rechtfertigt diese Angriffe auf arbeitsrechtliche und lohnpolitische Standards mit den in der Tat herben Verlusten der Flughäfen und Airlines, die im vergangenen Jahr in erster Linie der Pandemie und den damit einhergehenden Reisebeschränkungen geschuldet waren.

Das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Direktion, Gewerkschaften und Betriebsrat war die Zustimmung der Belegschaft zu – aus Sicht der Lohnabhängigen – allerdings »zeitlich begrenzten« Kürzungen bei den Personalkosten. Davon indes wollen die ADP-Chefs, an der Spitze ihr Generaldirektor Augustin de Romanet, nun nichts mehr wissen.

Der inzwischen von der Unternehmensführung vorgelegte »Plan zur Anpassung der Arbeitsverträge« (PACT) sieht vielmehr den langfristigen »Verzicht« der Belegschaft auf Teile des Einkommens vor. Nicht nur das. Sollten sie sich weigern, den Plan zu unterschreiben, drohen fristlose Kündigungen.

Verhandlungen zwischen der Direktion und den Gewerkschaften – zum Streik haben beispielsweise die UNSA, CGT und CFE-CGC aufgerufen – blieben bis zum Freitag ohne Ergebnis und sollten am Montag wieder aufgenommen werden. Ergebnisse lagen bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. Daniel Bertone, Sekretär der CGT d’Aéro­ports, fürchtet, dass die Bosse »noch nicht alle Karten aufgedeckt haben«. Allerdings sind auch die Gewerkschaften und die Belegschaft vorbereitet auf Aktionen. Der Aufruf zur Arbeitsniederlegung gilt zunächst bis Montag, der Streik soll aber am kommenden Wochenende wieder aufgenommen werden, falls die Gespräche mit de Romanet und seinen Helfern erfolglos blieben.

Nicht erst seit dem Ausbruch der Pandemie sieht die Belegschaft der Pariser Flughäfen sich wegen der finanziellen Einbußen, verlängerten Arbeitszeiten und auch von Entlassungen bedroht. Verantwortlich ist, wie in allen ehemaligen und noch bestehenden Staatsbetrieben, das neoliberale Privatisierungsprogramm des Präsidenten Emmanuel Macron und seiner rechtskonservativ-sozialdemokratischen Regierung.

Im Mai 2019 hatte der französische Verfassungsrat dem Antrag einer Bürgerinitiative zugestimmt, gleichfalls einem Referendum zum Erhalt der Flughäfen – auch des dritten, wenig frequentierten Le Bourget. Denn es seien »nationale, dem öffentlichen Transport dienende« Einrichtungen. Das vom Rat vorgegebene Quorum von mindestens 4,717 Millionen Bürgerstimmen wurde allerdings um fast eine Million verfehlt.

Wegen der Coronakrise hatten Macron und die ADP-Direktion die Privatisierungspläne zunächst zu den Akten gelegt. In gewissermaßen normalen Zeiten erwirtschaftete die ADP mit ihren Läden zum Verkauf von Luxusartikeln, mit ihren Restaurants und Cafés bis zu zwei Milliarden Euro im Jahr. Der französische Staat hält 50,6 Prozent der Anteile an der Gesellschaft.

Kein Grund also, den Besitz an Private zu veräußern, hatte die Bürgerinitiative argumentiert. Im vergangenen Jahr nun betrug der pandemiebedingte Verlust rund 1,7 Milliarden Euro. Aktuell scheint das Übernahmeinteresse aus der sogenannten Privatwirtschaft an den ADP abgenommen zu haben. Und sowieso: Die Krisenkosten sollen offenbar zunächst die Beschäftigten tragen. Privatisiert werden kann, wenn wieder Gewinne fließen.