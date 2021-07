Ohne Hemmungen

Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS Sieht alles von Kommunisten unterwandert: Sloweniens Premier Janez Jansa auf dem NATO-Gipfel in Brüssel (14.6.2021)

Es war ein schriller Missklang gleich zum Start. Die EU-Kommission war am 1. Juli pünktlich zu Beginn der Ratspräsidentschaft Sloweniens in der Hauptstadt Ljubljana eingetroffen und diskutierte mit der slowenischen Regierung über »Rechtsstaatlichkeit«. Der Konflikt darüber mit Polen und Ungarn wird die Union in den kommenden Monaten schließlich weiter beschäftigen.

Die Debatte nahm ihren Lauf, Sloweniens Ministerpräsident Janez Jansa zeigte, um seine Sicht auf die Dinge zu illustrieren, ein Foto, auf dem eine Gruppe slowenischer Sozialdemokraten zu sehen war, unter ihnen zwei Richter. Jansas Interpretation: Die Justiz sei – ein schlimmer Missstand – kommunistisch unterwandert.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ihren Vize Frans Timmermans, einen Sozialdemokraten, nach Ljubljana mitgenommen hatte, sah sich gezwungen zu intervenieren: Gegen sozialdemokratische Richter sei nichts einzuwenden. Timmermans war dennoch stinksauer und blieb dem üblichen Gruppenfoto zum Abschluss des Treffens fern. Das wiederum motivierte Sloweniens Innenminister Ales Hojs am Tag darauf zu der Aussage, er werde »in der Zukunft in der Lage sein, ein gewisses Individuum ein Schwein zu nennen«. O nein, Timmermans habe er damit natürlich nicht gemeint.

Der Eklat zum Start der slowenischen EU-Ratspräsidentschaft bestätigt einmal mehr: Das Land bezieht, seit Jansas Rechtsregierung am 3. März vergangenen Jahres in Ljubljana an die Macht kam, in den Streitigkeiten innerhalb der EU zunehmend an der Seite Ungarns, Polens und weiterer ost- und südosteuropäischer Mitgliedstaaten Position. Schon im November hatte Jansa etwa kritisiert, in der Union werde »das fälschlicherweise ›Rechtsstaatlichkeit‹ genannte Instrument« offensichtlich genutzt, »um einzelne EU-Mitgliedstaaten per Mehrheitsbeschluss zu disziplinieren«.

Warschau und Budapest sind diesbezüglich also nicht mehr isoliert. Zuletzt unterstützte Jansa seinen ungarischen Amtskollegen Viktor Orban im Streit um dessen neues Gesetz, das faktisch die öffentliche Darstellung nichtheterosexueller Lebensweisen untersagt. Dabei habe Jansa sich offener auf Orbans Seite geschlagen als Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, hieß es – und in ihrem Windschatten hätten sich sogar die Regierungschefs der Slowakei und Bulgariens vorsichtig aus der Deckung gewagt.

Jansa, der seine politische Karriere vor 30 Jahren als Verteidigungsminister während des zehntägigen Abspaltungskrieges Sloweniens von Jugoslawien im Sommer 1991 begonnen hatte, treibt mit seiner Partei SDS (Slovenska demokratska stranka, Slowenische Demokratische Partei) das Land systematisch nach rechts. Zwar ist seine Machtbasis deutlich schwächer als diejenige etwa von Orban in Ungarn: Seine SDS verfügt im Parlament über lediglich 28 von 90 Sitzen; seine Minderheitsregierung ist unter anderem auf eine Duldung durch die extrem rechte SNS (Slovenska nacionalna stranka, Slowenische Nationale Partei) angewiesen.

Mit der SDS fährt Jansa allerdings einen klaren Kurs. Die Partei weckte bereits 2013 auch international einige Aufmerksamkeit, als die Journalistin Anuska Delic herausfand, dass ein Aktivist der SDS-Jugendorganisation SDM (Slovenska demokratska mladina) sich beim Neonazinetzwerk »Blood and Honour« betätigte. Die SDM arbeitet darüber hinaus immer wieder mit der extrem rechten »Identitären Bewegung« zusammen. Und nicht nur sie: Jansa, aufgrund seiner – vom früheren US-Präsidenten Donald Trump abgeschauten – Vorliebe für soziale Medien gern »Marschall Twito« genannt, teilt per Twitter nicht nur Beiträge der »Identitären«, sondern gelegentlich auch solche des ultrarechten US-Onlinemediums Breitbart oder der Verschwörungsbewegung »Q-Anon«.

Auch als Ministerpräsident kennt Jansa keine Hemmungen. Eines seiner großen Themen seit seinem Amtsantritt vor 16 Monaten sind die slowenischen Medien, die seiner Auffassung zufolge mindestens genauso »kommunistisch unterwandert« sind wie die Justiz. Nicht nur, dass er – auf Twitter etwa – einzelne kritische Journalisten herausgreift und heftig attackiert. »Ein kleiner Kreis weiblicher Redakteurinnen« schaffe »eine Atmosphäre von Intoleranz und Hass«, will Jansa herausgefunden haben. Seine Regierung hat im vergangenen Jahr die – von der Chefredakteurin Barbara Strukelj geleitete – staatseigene Presseagentur STA per Entzug umfangreicher Finanzmittel zu disziplinieren versucht. Im Januar hat er beim öffentlich-rechtlichen TV-Sender Radiotelevizija Slovenija (RTV) einen neuen, ihm nahestehenden Direktor durchgesetzt, den Kritiker »Jansas neuen Besen« nennen. Damit ist sein Auftrag wohl hinlänglich beschrieben. Organisationen wie »Reporter ohne Grenzen« ziehen längst Parallelen zur Lage in Ungarn – mit dem Unterschied: Orban diffamiere ihm missliebige Journalisten nicht individuell.

Sloweniens Rechtskurs unter Jansa betrifft nicht zuletzt die BRD. Dies nicht nur, weil Berlin politisch recht eng mit Ljubljana kooperiert: Auch wirtschaftlich hat Slowenien für die deutsche Industrie eine Bedeutung erlangt, die für ein kleines Land mit kaum mehr als zwei Millionen Einwohnern bemerkenswert ist. Deutschland ist nicht nur – neben Österreich – größter Investor, sondern auch mit Abstand größter Handelspartner Sloweniens. Dies liegt vor allem daran, dass Slowenien über eine starke – und wachsende – Kfz-Zulieferindustrie verfügt, darunter neben einheimischen Betrieben auch Ableger deutscher Firmen wie Mahle (Stuttgart) oder Hella (Lippstadt). Die slowenischen Zulieferer versorgen unter anderem BMW und Daimler. 2019 war mehr als ein Drittel ihrer Exporte für die Bundesrepublik bestimmt. Slowenien verbindet niedrige Löhne und eine hohe Arbeitsproduktivität mit der Tatsache, dass es das Land ist, in dem – das betonen slowenische Standortagenturen – »europaweit am wenigsten gestreikt wird«. Eine Rechtsregierung wie die von Jansa wird daran – ebenso wie diejenige von Orban am deutschen Kfz-Standort Ungarn – kaum etwas ändern.