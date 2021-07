US-Atombomben raus!

imago/Sascha Ditscher Büchel, 21. April 2014: Ostermarsch gegen die US-Atombomben im Bundeswehr-Fliegerhorst

Am 7. Juli 2017 wurde der Atomwaffenverbotsvertrag von der UN-Vollversammlung angenommen. Er trat am 22. Januar nach Unterzeichnung durch den 50. Staat in Kraft. Die Atommächte sind ihm nicht beigetreten, auch nicht die Bundesrepublik. Der vierte Jahrestag ist Anlass für die beiden mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten (1985 bzw. 2017) Organisationen »Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges« (IPPNW) und »Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen« (ICAN), am heutigen Dienstag mit einer Fahrraddemonstration am Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel in der Eifel ihre diesjährigen Aktionen gegen den Atomwaffenstandort zu beginnen. Sie fordern von der Bundesregierung, den Verbotsvertrag zu unterzeichnen und den Abzug der etwa 20 US-Atombomben aus Büchel in die Wege zu leiten. Laut Umfragen sprechen sich 92 Prozent der Bundesbürger für den Verbotsvertrag aus.

Bereits am Sonnabend hatte die internationale katholische Friedensbewegung »Pax Christi« mit einem ökumenischen Gottesdienst in Büchel unter dem Motto »Für eine atomwaffenfreie Welt – es ist 100 Sekunden vor zwölf« protestiert. Letzteres ist die Zeit, mit der aktuell die »Doomsday Clock« (Weltuntergangsuhr) vor einer atomaren Katastrophe warnt. Die »Uhr« wird symbolisch von der US-Fachzeitschrift Bulletin of the Atomic Scientists gestellt. Der Vorsitzende der deutschen Sektion von »Pax Christi«, der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, erklärte, die Präsenz von Atomwaffen habe »nur dann einen Sinn, wenn ein Einsatz grundsätzlich nicht ausgeschlossen wird«. Bereits ihr Besitz aber sei unmoralisch, zitierte er Papst Franziskus.

Der Vorsitzende der DKP, Patrik Köbele, kommentierte die Aktionen am Montag gegenüber jW mit den Worten: »Es ist wichtig, dass Büchel und die dort gelagerten Atomwaffen immer mehr ins Bewusstsein der Menschen kommen. Dort üben Bundeswehr-Piloten mit US-Atomwaffen den Krieg gegen Russland. Jetzt sollen diese Atomwaffen modernisiert werden, und die Bundeswehr will neue Bomber anschaffen. Beides muss verhindert werden. Die Atomwaffen müssen weg, die sogenannte nukleare Teilhabe muss beendet werden. Wir brauchen Frieden mit Russland.«

Am Montag begannen in Madrid Beratungen der sogenannten Stockholm-Initiative, in der sich 16 Länder zusammengeschlossen haben, die offiziell für atomare Abrüstung eintreten. In einem Gastbeitrag für die Düsseldorfer Rheinische Post riefen am selben Tag der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) und seine Amtskolleginnen aus Spanien und Schweden, Arancha González Laya und Ann Linde, die zusammen das Treffen leiten, dazu auf, den Grundstein für eine »neue Generation von Rüstungskontrollvereinbarungen« zu legen. Sie forderten das Ende aller Atomwaffentests. Die abrüstungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, Sevim Dagdelen, erklärte in einer Pressemitteilung, es sei »pure Heuchelei«, sich verbal für atomare Abrüstung einzusetzen, »gleichzeitig aber für acht Milliarden Euro neue atomwaffenfähige Kampfjets für die Bundeswehr anzuschaffen und damit Deutschland an der Seite der USA weiter zum nuklearen Aggressorstaat zu machen«.

An den Aktionstagen beteiligen sich auch die »Mayors for Peace« (Bürgermeister für Frieden), die am 8. Juli an zahlreichen Rathäusern Flaggen hissen wollen. Die Friedensbewegung ruft dazu auf, drei Wochen vor der Bundestagswahl, am 5. September, vor dem Fliegerhorst Büchel eine Menschenkette zu bilden und die Parteien zu drängen, Farbe zu bekennen.