Israels Außenminister erstmals zu Besuch in Emiraten

Shlomi Amsalem/Government Press Office/Handout via Reuters Israels Außenminister Jair Lapid (l.) mit seinem emiratischen Amtskollegen Abdulla bin Sajid (Abu Dhabi, 29. Juni)

Abu Dhabi. Der neue israelische Außenminister Jair Lapid hat seinen historischen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten angetreten. Am Dienstag weihte er in Abu Dhabi die neue israelische Botschaft an, später sollte die Eröffnung eines Konsulats in Dubai folgen. Lapid ist der erste israelische Außenminister, der die Golf-Monarchie besucht. Die beiden Länder hatten erst im vergangenen September ihre Beziehungen normalisiert.

Lapid veröffentlichte selbst auf Twitter ein Foto, wie er gemeinsam mit der emiratischen Kulturministerin Nura Al-Kaabi zur Eröffnung der Botschaft ein Band in den blau-weißen Farben der israelischen Fahne durchschneidet. Israel wolle Frieden »mit all seinen Nachbarn«, erklärte er bei der Zeremonie. Er fügte hinzu, der Nahe Osten sei »unsere Heimat; wir sind hier, um zu bleiben«. Lapid rief alle Länder der Region auf, dies anzuerkennen. »Und mit uns zu reden«. Während seines zweitägigen Besuchs wird Lapid israelischen Angaben zufolge Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Emirate führen, darunter auch mit seinem Amtskollegen Scheich Abdullah bin Sajid. (AFP/jW)