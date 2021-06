Datenschutzbeauftragter fordert Facebook-Verbot für Behörden

Fabian Sommer/dpa Große Tech-Konzerne machen Front gegen EU-Pläne für neue Regeln im Digital-Geschäft (Berlin, 28.4.2021)

Berlin. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat die Bundesregierung und obersten Bundesbehörden aufgefordert, ihre Facebook-Seiten bis Ende des Jahres abzuschalten. Ein datenschutzkonformer Betrieb einer »Facebook-Fanpage« sei nicht möglich, schrieb Kelber in einem Brief an alle Bundesministerien und obersten Bundesbehörden. Nur neue Zugeständnisse des US-Konzerns könnten den Weiterbetrieb ermöglichen.

Mit einem Abschalten der Facebook-Seiten könnte die Bundesregierung eine erhebliche Reichweite verlieren. Die zentrale Seite der Bundesregierung hat auf Facebook 870.000 »Fans« und über eine Million Abonnenten. (dpa/jW)