Neue US-Luftschläge gegen Syrien und Irak

imago images/Le Pictorium Im Visier Washingtons: Kämpfer der Miliz Asaib Ahl Al-Hakk bei einem Militärtraining

Mit einem neuen Militärschlag versuchen die USA den Druck auf den Iran und dessen Verbündete zu erhöhen. Nach US-Angaben richteten sich die Luftangriffe in der Nacht auf Montag gegen zwei Ziele in Syrien und eines im Irak. Auf Videos des US-Militärs ist zu sehen, wie mindestens drei Gebäude zerstört werden. Von dort hätten vom Iran unterstützte Milizen mit Drohnen Angriffe auf Personal und Einrichtungen im Irak gestartet, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Präsident Joseph Biden habe die Aktion angeordnet, um weitere Angriffe zu unterbinden. Das Vorgehen sei so ausgestaltet, dass es das Risiko einer Eskalation begrenze, zugleich aber eine »abschreckende Botschaft« aussende. Syriens staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete, ein Kind sei bei den Luftschlägen ums Leben gekommen.

Iraks Militärsprecher Jahja Rassul warf den USA vor, die Souveränität des Landes verletzt zu haben. Der Irak lehne es ab, Schauplatz für die Begleichung von Rechnungen zu sein. Er rief dazu auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Die Führung der schiitischen Milizen im Irak verurteilte die Bombardierungen als »verbrecherischen Angriff«, der Terrorgruppen stärke. Demnach seien vier ihrer Kämpfer getötet worden. Man behalte sich das Recht vor, darauf zu antworten. Die Milizen wiesen zugleich die Verantwortung für Angriffe auf US-Einrichtungen zurück, die es in den vergangenen Monaten immer wieder gegeben hatte.

Die bewaffneten Gruppen gelten in Washington als verlängerter Arm des schiitischen Iran und sind sowohl im Irak als auch in Syrien aktiv. Im Irak unterstehen die Milizen dem Oberbefehl von Regierungschef Mustafa Al-Kasimi und waren an vorderster Front im Kampf gegen die dschihadistische Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) beteiligt. Zugleich fordern sie den Abzug der US-Truppen aus dem Irak, wie es auch ein Beschluss des irakischen Parlaments aus dem vergangenen Jahr vorsieht.

Zuletzt hatte das US-Militär Ende Februar im Osten Syriens Luftangriffe geflogen. Es war damals der erste Militärschlag seit Bidens Amtsantritt. (dpa/jW)