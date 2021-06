Milchbauern protestieren für höhere Preise

Bayreuth. Nach Aktionen bei Hochland und Deutschem Milchkontor haben am Sonnabend im Rahmen der Aktion »Schluss mit Mauern« rund 250 Milchbäuerinnen und Milchbauern vor der zum Müllermilch-Konzern gehörenden Molkerei Weihenstephan protestiert. »Wir können nicht einfach hinnehmen, dass immer die wirtschaftlichen Interessen der Verarbeiter Vorrang vor unseren Existenzsorgen haben«, erklärte der Vorsitzende des Bundesverbands deutscher Milchviehhalter, Stefan Mann, am Sonnabend. Die Milchviehhalter forderten mit ihrer Aktion die Molkereien in Deutschland auf, das Mauern der Verarbeitungsbranche einzustellen und den Milchviehbetrieben eine bessere Marktposition und damit höhere Marktpreise zu ermöglichen. (jW)