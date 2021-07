Im heroischen Stil

imago images/Panoramic International Lieben das Spektakel: Tadej Pogacar (vorne links) und Mathieu van der Poel (vorne rechts) (2.7.2021)

Es war ein Gipfeltreffen: Zu Beginn der 8. Etappe der Tour de France am Sonnabend sah man den Mann in Gelb, Mathieu van der Poel, kurz mit dem Mann in Weiß, Tadej Pogacar sprechen. Das gelbe Trikot ziert den Führenden in der Gesamtwertung, das weiße den besten Jungprofi. Pogacar fasste das Gespräch später so zusammen: »Mathieu hat mir gesagt, dass er es gutfinden würde, sollte er an diesem Tag Gelb verlieren, dass ich es dann kriege.«

Am Ende des Tages trug Pogacar nicht nur Weiß, sondern auch Gelb. Er ist der absolute Star aller Altersklassen bei dieser Frankreich-Rundfahrt. Am Mittwoch hatte Pogacar die Konkurrenz im Zeitfahren in die Schranken gewiesen. Am Sonnabend setzte er zum Triumph an. 30 Kilometer vor dem Ziel attackierte er. Dabei hätte er es gar nicht nötig gehabt. Denn er lag schon weit vor allen seinen wichtigsten Konkurrenten um den Tour-Sieg. »Eigentlich kann ich jetzt abwarten und lernen, wie man defensiver fährt«, hatte er noch vor der Etappe gesagt. Dann aber ging sein Jagdinstinkt mit ihm durch. »Ich sah, dass die Ineos-Fahrer keinen sonderlich guten Tag hatten. Sie diskutierten auch miteinander. Also wollte ich Druck ausüben«, erklärte Pogacar später.

Das gelang ihm. Sein Team machte die Auffahrt zum vorletzten Berg mit hohem Tempo noch besonders schwer. Pogacar setzte sich ab. Nach ein paar Pedalumdrehungen Gegenwehr vom Ineos-Kapitän Richard Carapaz ließ er auch diesen hinter sich. Den Etappensieg holte Pogacar nicht mehr. Das gelbe Trikot aber gehörte ihm.

Seine famose Attacke erfolgte in dem heroischen Stil, der diese Rundfahrt bislang auszeichnet. Zuvor hatte sie van der Poel mit leidenschaftlichen Angriffen geprägt. Erst erkämpfte er sich auf der 2. Etappe (27.6.) mit einer Doppelattacke auf der Mur-de-Bretagne das gelbe Trikot. Dann verteidigte er es am Mittwoch mit Kraft und Schlauheit im Zeitfahren (Etappenfünfter). Noch in der Nacht ließ er sich spezielle Laufräder kommen, die sich durch bessere Aerodynamik auszeichnen. Auch diesem Coup verdankte er seine acht Sekunden Vorsprung auf Pogacar in der Gesamtwertung. Van der Poel baute am Freitag (7. Etappe) seine Führung weiter aus, als er sich an einer großen Fluchtgruppe beteiligte. Doch dann kam es zur Stabübergabe an Pogacar.

Beide, der 26jährige Enkel der Radsportlegende Raymond Poulidor, wie auch der erst 22jährige Slowene, interpretieren den Profiradsport neu. Sie halten sich nicht an Regeln des Abwartens und Taktierens. Sie haben Lust auf Rennen, Lust auf den Wettkampf. Da geht manchmal auch etwas schief. Vor allem van der Poel überschätzt mitunter seine Kräfte. Aber lieber ein Spektakel liefern und Einbrechen, als unter »ferner fuhren« im Rennbericht zu landen.

Der Gesamtsieg scheint entschieden, trotzdem bleiben die kommenden Tage spannend: Wird Pogacar weiter angreifen und sich dabei möglicherweise verausgaben? Oder wird er doch noch das defensivere Fahren lernen, das ihm nach den ungeschriebenen Rundfahrtgesetzen die Titelverteidigung garantieren sollte? Von van der Poel sind bei dieser Tour leider keine weiteren Bravourstücke zu erwarten. Am Sonntag stieg er aus. Nun kann er sich auf sein eigentliches Saisonziel vorbereiten: das Olympische Mountainbike-Rennen.