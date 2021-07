Materialistische Gegenentwürfe

imago images/Bildgehege Wo fängt die eine Identität an, wo hört die andere auf? Demonstration am 8. März 2021 in Berlin

Das Schwerpunktthema der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Z ist die »Kritik des Intersektionalismus«. Mit acht Beiträgen greifen die Autorinnen und Autoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten damit in eine Debatte ein, die in den vergangenen Jahren große Teile der akademischen Linken beschäftigt hat.

Ein Einführungsbeitrag gibt einen Überblick über die Kritik am Konzept der Intersektionalität, in dessen Mittelpunkt die Idee stehe, Herrschafts- und Diskriminierungsverhältnisse (Geschlecht, Klasse, »Rasse«) als gleichrangig anzusehen und dabei den Fokus auf Aspekte der persönlichen Erfahrung, verstanden als »Identität«, zu legen. Mit diesem Konzept würden Ungleichheitsverhältnisse und ihre Überschneidung beschrieben, aber nicht erklärt (Christin Bernhold/John Lütten/Felix Eckert ). Heute werde der Terminus in einer Weise verwendet, der die zentrale Bedeutung von Klasse bei der Bestimmung der Bedingungen für einen Erfolg verschiedener Kämpfe verkenne (Victor Wallis).

Zur Frage des Geschlechts entwerfen die Autorinnen und Autoren in zwei Beiträgen materialistische Gegenkonzepte zum Intersektionalismus, so unter anderem mit dem Vorschlag des Klassenkonzepts (Kim Luch/Margareta Steinrücke) über die klassenspezifische Herausbildung von Geschlechteridentitäten. In einem von zwei Beiträgen zum Rassismus wird die Privilegientheorie kritisiert, da sie allein mittels Hinterfragen subjektiver Privilegien in rassistischen Unterdrückungsverhältnissen außerstande sei, strukturellen Rassismus zu erklären (Eleonora R. Mendivil/Bafta Sarbo).

Die Beiträge verstehen sich als Teil einer Diskussion um linke Strategie. Gefordert wird mehr Materialismus in der Analyse von Herrschafts- und Ausbeutungsstrukturen zur Erklärung von Ungleichheitsverhältnissen in spezifischen Kontexten. Betont wird dabei, dass verschüttete marxistische Ansätze erneuert und bestehende weitergedacht werden müssen. Insgesamt handelt es sich um eine produktive Kritik, die sich nicht in plumpem Ökonomismus verläuft, sondern fruchtbare Ansätze der Weiterentwicklung bietet.

Andere Beiträge im Heft behandeln aus Anlass des 50. Todestages von Georg Lukács dessen Kritik der faschistischen Ideologie (Jürgen Pelzer), Äußerungen von Marx über die Freiheit der Meinung und Presse (Konrad Lotter) und den Streikmonitor für das Jahr 2020 (Dirk Müller/Juri Kilroy).

Anlässlich des 100. Gründungstages der Kommunistischen Partei Chinas finden sich im Heft auch mehrere Kurzbeiträge von Kennern der chinesischen Entwicklung. Sie analysieren die sich schnell entwickelnde chinesische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und die chinesische Reaktion auf die sich zuspitzende außenpolitische Konfrontation mit dem »Westen«.

Wolfram Adolphi betont, was in China vor sich ginge, sei neu. »Westliche« Kommunistinnen und Kommunisten hätten keinen Grund anzunehmen, einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung zu haben, es verbiete sich jeder Von-oben-herab-Gestus. Peter Wahl analysiert, wie China, das nach dem Ende des Blockkonfrontation um 1990 außenpolitisch wenig aktiv war und sich statt dessen auf die eigene Entwicklung konzentriert hat, in die Rolle einer »Weltmacht« gedrängt werde und so nicht völlig selbstbestimmt in die Position des großen Gegenspielers der USA geraten sei.