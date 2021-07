Giftige Dreckschleuder

Arnd Wiegmann/REUTERS Auch die Bevölkerung von Untervaz dürfte unter der Luftverschmutzung leiden: ein Holcim-Zementwerk in der Nähe des Schweizer Dorfes

Beocin ist eine kleine Stadt im Norden Serbiens, 7.000 Menschen leben dort und an manchen Tagen regnet es dort Staub. Der Grund dafür ist eine Zementfabrik, die den ganzen Ort in eine dichte Rauchwolke hüllt. Während die Bewohner glauben, der Rauch sei giftig, beschwichtigt die Fabrikleitung: Es sei nur harmloser Wasserdampf.

Der serbische Journalist Milorad Ivanovic hat über den Ort und über die Fabrik geschrieben. Seine Recherchen wurden von der Schweizer Organisation Public Eye ermöglicht und die Reportage wurde am Freitag von ihr veröffentlicht. Es ist ein Bericht über den französisch-schweizerischen Konzern Holcim, der in Beocin die Fabrik betreibt, die den Anwohnern die Luft zum Atmen raubt.

Was aus den Schornsteinen der Fabrik kommt, sind Dreck und giftige Gase. Nach dem serbischen Gesetz ist Holcim nur dazu verpflichtet, seine Abluft zweimal im Jahr auf giftige und krebserregende Stoffe wie Furan und Dioxin zu testen. Der Konzern kann dabei nicht nur das Labor selbst bestimmen, das die Proben entnimmt und auswertet; er kann auch selbst festlegen, zu welchem Zeitpunkt dies getan wird.

Im Jahre 2019 kam es dann zu einer Inspektion der zuständigen Umweltbehörde. Dabei wurde ein Überschreiten der gesetzlichen Grenzwerte festgestellt. Bei Wasserstoffchlorid wurde der zulässige Wert um 200 Prozent überstiegen, ebenso bei Schwefeldioxid, Ammoniak und bei Stickoxiden. Im November des Jahres sollen die Emissionen sogar noch höher gelegen haben. Welche Auswirkungen das auf die Gesundheit der Menschen im Ort hat, kann nicht genau gesagt werden. Lokale Gesundheitsdaten gibt es nicht. Aber aus den Unterlagen der Friedhofsbehörde ist herauszulesen: In Beo­cin gibt es eine im nationalen Vergleich erhöhte Krebssterblichkeit.

Folgen hatten die Untersuchungen für den Konzern nicht: Die Umweltbehörde leitete zwar ihren Report direkt an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter – aber dort verlief die Sache im Sande. Weder wurde ein Verfahren eröffnet, noch gab es andere staatliche Sanktionen. Für lokale Umweltaktivisten sei das ohnehin nicht mehr als ein Ablenkungsmanöver gewesen, heißt es in der Reportage. Einer vermutete, dass die Betreiber anderer Fabriken Druck gemacht hätten, weil sie selbst immer wieder wegen mangelnden Umweltschutzes öffentlich an den Pranger gestellt werden.

Die Produktion von Zement in dem Städtchen hat Tradition – und sauber dürfte sie nie gewesen sein. 1839 nahm die erste Fabrik den Betrieb auf, 1946 wurde die Anlage verstaatlicht und stetig vergrößert. Die Region galt als Erfolgsmodell für eine sozialistische Entwicklung. Nach dem Sturz der Regierung von Slobodan Milosevic wurde der Betrieb 2002 durch die neue Regierung privatisiert und an den französischen Lafarge-Konzern verkauft. Lafarge fusionierte 2015 mit dem Schweizer Konzern Holcim zum weltgrößten Baustoffhersteller Lafarge-Holcim. Inzwischen wurde der Konzern wieder umbenannt in Holcim.

Seit 2018 wurden die Probleme drängender: In den Brennöfen des Zementwerks wird seitdem nicht nur der Haushaltsmüll der Gemeinde verbrannt, sondern auch medizinischer Abfall, Autoreifen und große Menge Plastik. Nach den Angaben eines Umweltaktivisten werden jedes Jahr rund 10.000 Tonnen Autoreifen verbrannt – und für jede Tonne kassiert das Unternehmen demnach 3.600 serbische Dinar vom Staat.

Für Public Eye belegt die Reportage, »dass selbst europäische Staaten häufig nicht willens oder fähig sind, ihre Bevölkerung vor schädlichen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit ausländischer Unternehmen zu schützen«. In diesem Fall komme der Schweiz eine politische und rechtliche Verantwortung zu. Erst im zurückliegenden Jahr hatten die Eidgenossen über eine Initiative zur Konzernverantwortung abgestimmt, die zwar von einer Mehrheit begrüßt wurde, aber an den Stimmen der Kantone scheiterte. Nun gibt es eine »neue und völlig zahnlose Sorgfaltsprüfungspflicht« entlang der Lieferketten, von der allerdings der Sektor »Zement« ausgenommen ist.

Damit werde, so heißt es bei Public Eye, nicht nur die Problemlage vor Ort ignoriert, sondern die Regelung falle »weit hinter unternehmensinterne Initiativen« zurück. So habe Jan Jenisch, Geschäftsführer von Holcim, dem Konzern eine Selbstverpflichtung aufgelegt: In der Erklärung habe das Unternehmen »Gesundheit und Sicherheit als die größten Menschenrechtsrisiken des Zementkonzerns« identifiziert sowie einen umfassenden Maßnahmenkatalog vorgestellt, mit dem die Risiken minimiert werden sollen. Ob Holcims »Human Rights Direktive« glaubwürdig sei, müsse der Konzern in Beocin erst noch belegen.