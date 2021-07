Tödliche Abstürze

imago images/Sabine Gudath Feuerwehreinsatz nach dem Einsturz eines Baugerüsts in der Invalidenstraße in Berlin am 28. April 2021

Es ist eine alarmierende Zahl: Im vergangenen Jahr verunglückten 97 Beschäftigte auf bundesdeutschen Baustellen tödlich – so viele wie seit langer Zeit nichtmehr. Insgesamt sei die Zahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle 2020 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3.000 zurückgegangen. Das berichtete die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) am vergangenen Donnerstag.

Als erschreckend bezeichnete der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, die hohe Zahl tödlicher Arbeitsunfälle auf Baustellen. »Das ist ein deutliches Alarmsignal«, sagte er. In den fünf Jahren zuvor habe es keine vergleichbar hohe Zahl an Todesfällen gegeben. »Wir müssen diese dramatische Entwicklung stoppen. Jeder Unfall auf dem Bau ist einer zuviel.« Die Unfallzahlen machten deutlich, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz noch ernster genommen werden müsse. Auch Hansjörg Schmidt-Kraepelin, Hauptgeschäftsführer der BG BAU, sieht angesichts der präsentierten Zahlen noch Verbesserungsbedarf beim Arbeitsschutz. Dass gemeinsames Handeln in diesem Bereich möglich sei, zeige die Coronakrise, die auf Baustellen und auch im Gebäudereinigungshandwerk dank guter Schutzkonzepte für die Beschäftigten gut gemeistert werde.

2020 gab es insgesamt 103.970 meldepflichtige Arbeitsunfälle in der Bauwirtschaft und bei den baunahen Dienstleistungen, so die Berufsgenossenschaft. Gegenüber dem Vorjahr war das ein Rückgang um 2.804. Auch die meldepflichtigen Wegeunfälle seien im Vergleich zu 2019 um knapp zehn Prozent rückläufig gewesen. Mit 97 tödlichen Unfällen auf den Baustellen wurde allerdings ein trauriger Rekord erreicht: 2019 hatte diese Zahl noch bei 70 gelegen und generell seit 2014 immer unter 90. Häufige Ursache für tödliche Arbeitsunfälle auf Baustellen sei der Absturz von Dächern, Gerüsten und Leitern sowie das Durchstürzen durch nicht tragfähige Bauteile, erklärte Bernhard Arenz, der Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. »Abstürze von hoch gelegenen Arbeitsplätzen führen fast immer zu schweren Verletzungen, mit dramatischen Folgen für die Betroffenen und enden bei größeren Absturzhöhen oft tödlich.« Die Berufsgenossenschaft mache sich dafür stark, dass die Sicherung vor Abstürzen überall zur Selbstverständlichkeit werde.

Der IG-BAU-Vorsitzende Robert Feiger wies in seiner Erklärung auf die Verantwortung der Bauunternehmen hin: »Wir sind es den Beschäftigten schuldig, Arbeitsgefahren so weit wie möglich zu minimieren. Da sind vor allem kleinere Betriebe noch mehr gefordert.« Die Berufsgenossenschaft leiste mit ihrer Präventionsarbeit bereits einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Arbeitsunfällen. Doch neben der Vorbeugung sei es mindestens genausowichtig, die staatlichen Arbeitsschutzkontrollen in den Bundesländern deutlich auszubauen.

Beim Arbeitsschutz dürfe man nicht allein auf die Eigenverantwortung der Unternehmen setzen. »Wir brauchen einen höheren Kontrolldruck auf die Betriebe, die es mit der Sicherheit nicht wirklich ernst und genau nehmen.« Derzeit hätten die zuständigen Behörden in den Bundesländern zuwenig Personal für die nötigen Kontrollen, stellt die IG BAU fest. So gebe es laut dem aktuellen Bericht »Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz« des Bundesarbeitsministeriums in den Ländern insgesamt nur 1.439 Aufsichtsbeamte in Vollzeit, die Arbeitsschutzaufgaben wahrnehmen.