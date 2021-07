Nach Wahl von Otte: »Werteunion« zerfällt

Berlin. Die Gräben in der politisch zerstrittenen »Werteunion« besonders konservativer Mitglieder von CDU und CSU werden immer tiefer. Nach der Wahl des Ökonomen Max Otte zum neuen Bundesvorsitzenden zeigen inzwischen mehrere Landesverbände Auflösungserscheinungen. In der rheinland-pfälzischen »Werteunion« hat der Vorstand bereits im Juni mit sofortiger Wirkung seine Ämter niedergelegt. Am Sonnabend trat die bayerische »Werteunion« aus dem Bundesverband aus – und auch in Baden-Württemberg kündigte der Landesvorstand aus Protest gegen die Wahl Ottes fast geschlossen seinen Rücktritt an. (dpa/jW)