Ich mochte den Namen der Straße

Rosa-Luxemburg

Er klang von weit her

Schmeckte nach Vision

Ich mochte ihn gleich von Beginn

Schrieb ihn gerne auf die Rückseite von Briefen und Büchersendungen

Und die Robinie vor dem Haus, die spät blühte

In ihrem kleinen Rechteck aus Erde

Hintenraus waren die Wäschespinnen

Hintenraus war das betonumrandete Insektenhotel

Hintenraus standen Plastikrehe in Formation

Hintenraus wütenden Camp-David-Rentner mit Rasenmähern

Hintenraus standen die Tonnen akkurat und farblich sortiert

Gelb, blau, schwarz, braun

Wie eine politische Drohung

Hintenraus wurde der Giersch bekämpft

Hintenraus waren tagsüber Gardinien

Und nachts glimmten manchmal die Zigaretten an den Fenstern auf

Hintenraus war geschäftiges Treiben

Jeder Quadratmeter wurde verplant

Die Hollywoodschaukel stand auch da

Irgendwo zwischen Beet und störrischer Fichte,

die gefällt werden sollte

Die Schaukel war nie in Benutzung

War unerreichtes Endziel, blieb Symbol

Irgendwann, wenn alles getan worden wäre, dann könnte man dort ruhen

Die Menschen der Gärten neigten nicht zum Ruhen

Waren keine Epikureer

Wären sie ehrlich, dann wäre die Schaukel ein Sarg gewesen

Das Ende der Arbeit ist der Tod

*

Vorneraus blieb noch etwas unvermessener Raum

Vorneraus gurrten die Tauben

Bauten ihre Nester bereits im kalten April

Hartzten die Bäume im Mai anarchisch auf Fahrzeuge

Wurde der Blätterfall im Herbst noch verflucht,

obwohl er dankbare Aufgaben mit sich brachte

Vorneraus widersetzte sich der Ordnung

Vorneraus verdeckte die Robinie das Fluoreszieren der Bildschirme

Dämpfte die Dramen in der Nachbarschaft

Es waren nicht viele

Manchmal schrie ein Vater oder ein Kind

Jaulte ein Hund, schlich ein Marder über Motorhauben

Manchmal verfluchte ein Junkie eine Haustür,

die sich nicht öffnete

Aber meistens blieb es ruhig

Vielleicht war dies das größte Drama

Diese Ruhe in den Nächten

Wo man wach lag und selbst keinen Schrei zustande brachte

Man hatte das Gefühl,

dass es immer so sein würde

Not with a bang with a whimper