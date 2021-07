Eine Art Heimkehr

Eileen Heerdegen Wissen verbreiten, nicht Glaubenssätze: Knut Mellenthin

Ferndiagnosen sind seine Stärke, faktenreich und feinfühlig. Auch über Länder, in denen er nie gewesen ist, notiert er kenntnisreich Sachkundiges. Seit 2003 ist Knut Mellenthin Mitarbeiter der jungen Welt, er gehört zu den vielseitigsten und erfahrensten Autoren des Blattes.

Knut drängt sich nicht auf. Er versteht es, zu überzeugen, durch eine Kombination von kaum bekannten Fakten, Logik und Geschichtskenntnis. Vieles sah und sieht er klarer und früher als andere, auch den Wiederaufstieg Russlands nach 2000. Dass das Land nach Jahren der Anpassung an die USA wieder »mit eigener Stimme« spricht und auf »deutliche Distanz zur amerikanisch-europäischen Strategie« geht, konnten jW-Leser von ihm schon im Mai 2008 erfahren. Das war drei Monate bevor Moskau die Aggression des US-Agenten und georgischen Staatschefs Michail Saakaschwili im Südkaukasus stoppte. »Wenn Russland will«, schrieb Knut im August 2008, sei »eine andere Weltpolitik möglich«.

Sein Gespür für »diese immer noch große Nation«, wie er Russland 2008 in der jW nannte, war bei ihm weit stärker entwickelt als bei den meisten anderen Journalisten. Und Knut kann sehr gut zuhören. Der Lenin-Kenner, mit dem man auch über Werke Dostojewskis diskutieren kann, stellt Fragen, die anderen nicht einfallen. Hinzu kommt seine außergewöhnliche Intuition. Die beweist er bei der Analyse von Vorgängen in anderen Ländern. Dass die Intervention des US-Imperialismus in Afghanistan zum Scheitern verurteilt war, erschloss sich seinen Lesern aus vielen Beiträgen. Wissend (aber nicht wortgewaltig), klug und kompetent beschrieb er den Krieg der USA gegen Irak und die Kriegsdrohungen und Sanktionen gegen Iran.

Das marxistische Handwerkszeug für seine akribischen Analysen erwarb Knut in den sechziger Jahren im Selbststudium. Wegbegleiter waren ihm 1967/68 auch Mitglieder der verbotenen KPD, die nicht mit der Linie der Parteiführung konform gingen. Seinen eigenen Weg fand er auch als leitendes Mitglied des von ihm 1971 mitbegründeten Kommunistischen Bundes (KB). Dass die KB-Zeitung Arbeiterkampf, in deren Redaktion er maßgeblich mitarbeitete, Debatten weit mehr Raum gab als andere kommunistische Blätter, ging auch auf ihn zurück.

Nach der Auflösung des KB 1991 setzte er in verschiedenen linken Medien seine Arbeit fort. Dabei trieb den früheren Geschichtsstudenten auch immer wieder die jüngere Historie Deutschlands um. Der Frage, wie es den Nazis gelang, Millionen arbeitender Menschen in die Irre zu führen, ging er immer wieder nach. Das motivierte ihn auch bei der Erstellung seiner umfangreichen, im Internet veröffentlichten Holocaustchronologie (www.holocaust-chronologie.de). Dafür erhielt er 2007 den Alternativen Medienpreis.

Knut hat beruflich Kompromisse gemacht, auch als Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks und des Springer-Auslandsdienstes. Doch er ließ sich nicht korrumpieren. Knuts unbestechlicher Blick wurde durch die Arbeit für bürgerliche Medien niemals getrübt. Sein Rat und sein Beispiel gaben oft auch anderen Kraft. Er war nie in der Gefahr, im Sumpf rechtsopportunistischer »linker« Politik zu enden oder sich in den Irrgarten der »transatlantischen Wertegemeinschaft« zu begeben. Er wusste und weiß stets klar zu benennen, was der Imperialismus bedeutet, frei von trommelnder Tonlage. Seine Stärke ist die konkrete Analyse der konkreten Situation. Er verbreitet Wissen, nicht Glaubenssätze.

Dass er 2003 zur jW fand, war konsequent und zugleich eine Art Heimkehr. Denn das Land, dessen Jugendverband der Jungen Welt eine Stimme gab, war Anfang der fünfziger Jahre auch seine Heimat gewesen, als Knut bei seinen Großeltern im vorpommerschen Anklam lebte. Der DDR blieb er nach seiner als Kind erfolgten Übersiedlung nach Hamburg auf eine dezente Weise verbunden, kritisch und solidarisch zugleich. »DDR muss bleiben« lautete ein Leitartikel einer Arbeiterkampf-Sonderausgabe, den er Ende 1989 schrieb. Dabei wusste er, dass sie so nicht bleiben konnte. Aber achtsam und behutsam mit dem umzugehen, was die DDR und die Sowjetunion kulturell und geistig hinterlassen haben, das war ihm immer wichtig. Bei der jungen Welt war und ist er da in guter Gesellschaft. Knut ist einige Monate älter als die Zeitung, die ihn braucht und außerordentlich schätzt. An diesem Sonnabend wird er 75 – herzlichen Glückwunsch!