Imperium in Fesseln

Leah Millis/REUTERS Präsident seiner Klasse: Joseph Biden dient den Banken und Konzernen

Groß sind die Vorschußlorbeeren, mit denen der US-Präsident sein Haupt geschmückt hat. Zwei Tage vor den Feierlichkeiten zum 100jährigen Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas gab Biden die Parole aus: Die USA befänden sich an einem »Wendepunkt«. In seiner Amtszeit werde es sich beweisen, ob sich die »Demokratie« gegen die »Rivalität der Autokraten« behaupten werden könne.

Um den Kampf gegen die aufstrebende Weltmacht aufnehmen zu können, muss das Imperium einen neuen Akkumulationszyklus anstoßen. Denn als die Coronapandemie ausbrach, waren die Vereinigten Staaten wie auch der übrige Westen auf dem Weg in die Rezession. Angetreten war der US-Präsident mit dem Ziel, die Nachfrage durch höhere Löhne zu steigern, die Macht multinationaler Konzerne zu brechen und mit einem Investitionsprogramm die marode Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen.

Doch diese Vorhaben stehen im Kontrast zu den Interessen des Großkapitals. Der Imperialismus befindet sich an der Heimatfront in einem von ihm selbst geschaffenen Dilemma. Um zu investieren, muss umverteilt werden. Gleichzeitig müssen jedoch die Profite weiter sprudeln. Der Neoliberalismus klebt wie Pech in der Verwaltung des Staatsapparats. Anfang der Woche wurde vom Bundesgericht die Klage der Kartellbehörde und von mehr als 40 Bundesstaaten abgewiesen, die darauf gedrängt hatten, Facebooks Marktmacht zu begrenzen. Der Börsenkurs ging daraufhin durch die Decke und durchbrach die Eine-Billion-Dollar-Marke. Es ist klar, wer Koch und wer Kellner ist. Auch die pompös präsentierte Einigung der OECD auf eine globale Mindestbesteuerung von 15 Prozent für Großkonzerne wird an dem Machtverhältnis nichts ändern. Denn sie gilt in allererster Linie nicht für Banken. Der Finanzsektor, der mittlerweile etwa fünfmal so groß ist wie die »Realwirtschaft«, bleibt unangetastet.

Der Westen bleibt gefangen im »Weiter so«. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat es in ihrem Jahresbericht in der vergangenen Woche definiert. Kurzfristig soll die geldpolitische Unterstützung der Notenbanken bestehen bleiben und mit finanzpolitischen Maßnahmen flankiert werden. Aber schon bald muss die »Haushaltskonsolidierung« – Kürzungen von Löhnen, Sozialleistungen und ­Infrastrukturausgaben – wieder Priorität besitzen.

Die chinesischen Kommunisten können sich gut in Biden hineinversetzen. Die chinesische Zeitung Global Times schreibt, es gehe schlicht und ergreifend um die Frage, ob die US-Wirtschaftsstruktur den Betrieb eines »großen Imperiums« aufrechterhalten könne. Der »Karneval«, die satten Gewinne der US-Großkonzerne, stünden dem im Wege. Biden müsse »an der Industrialisierung festhalten, die Realwirtschaft stärker unterstützen und Hightechindustrien auf dem soliden Fundament der Industrialisierung verwirklichen wollen« – übrigens alles Richtlinien, die in Chinas 14. Fünfjahresplan enthalten seien, bemerken die Kommunisten nonchalant. Die Monopole werden dem Kapital zur Fessel.