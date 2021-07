London: Zehntausende warten Jahre auf Asyl

London. Zehntausende Asylsuchende müssen in Großbritannien einer aktuellen Untersuchung zufolge jahrelang auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge warten. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Asylsuchenden, die länger als ein Jahr warten mussten, bei 33.016. Dies geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die der britische Flüchtlingsrat ausgewertet und am Freitag veröffentlicht hat. Das sind zehnmal so viele Fälle wie im Jahr 2010. Ende März dieses Jahres warteten mehr als 66.000 Menschen auf eine Entscheidung des Innenministeriums über ihren Asylstatus. Das ist der Auswertung zufolge die höchste Zahl des vergangenen Jahrzehnts. Drei Viertel davon warteten bereits seit mehr als einem halben Jahr. Ende 2020 lag die Zahl derjenigen, die bereits seit mehr als drei Jahren auf eine Entscheidung warteten, bei knapp 2.300. (dpa/jW)