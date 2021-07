Russland: Kein neuer Lockdown

Moskau. Trotz neuer Höchstwerte bei der Zahl der Coronatoten hat die russische Regierung einen erneuten Lockdown ausgeschlossen. »Niemand will Einschränkungen, das steht nicht zur Diskussion«, sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow am Freitag vor Journalisten. Damit es nicht zu einem Lockdown komme, »müssen wir uns alle so schnell wie möglich impfen lassen«, fügte er hinzu. Die Behörden meldeten derweil den vierten Tag in Folge einen Höchststand bei den Coronatoten. Die russischen Gesundheitsbehörden registrierten am Freitag 23.218 Neuinfektionen. Das ist der höchste Stand seit Mitte Januar, als das Land gegen eine heftige zweite Welle kämpfte. Binnen 24 Stunden wurden 679 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie verzeichnet – ein erneuter Rekordwert. (AFP/jW)