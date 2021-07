Kampagne macht Druck

imago images/DGLimages Stehen oft am Kopierer, für wenig Geld und zeitlich befristet: Wissenschaftliche Mitarbeitende in den Lernfabriken

Unter dem Hashtag »Ich bin Hanna« machen sich seit Monaten viele Wissenschaftler Luft ob ihrer prekären Arbeitsbedingungen. Viele würden gern an einer deutschen Hochschule Karriere machen, forschen und lehren, doch die meisten müssen sich von einer befristeten Stelle zur nächsten hangeln. Eine wissenschaftliche Laufbahn scheint nur für eine kleine Minderheit möglich zu sein. »Schluss damit!« fordert unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Am Donnerstag nahmen an einem GEW-Fachgespräch etwa 250 Personen online teil. Sie debattierten über den weiteren Kampagnenverlauf. Im jW-Gespräch wies Andreas Keller, GEW-Vizevorsitzender, auf die große Reichweite in den virtuellen Kanälen hin. Jana Lasser, die momentan an der TU Graz arbeitet, belegte den Erfolg der Kampagne in einem Vortrag beim Fachgespräch mit Daten des Kurznachrichtendienstes Twitter. »Ich bin Hanna« wird demnach intensiver besprochen als der Eurovision Songcontest. Rund 16.000 Interessierte beteiligten sich in den vergangenen Wochen an den Diskussionen.

Keller sagte: »89 Prozent aller wissenschaftlichen Angestellten an Universitäten haben einen Zeitvertrag, die Laufzeit der Verträge beträgt im Durchschnitt gerade mal zwei Jahre.« Wer an seiner Doktorarbeit schreibt, bekommt im Schnitt einen Vertrag über 22 Monate. Mit Doktortitel sind es 28 Monate, wie aus dem aktuellen »Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs« hervorgeht. Ohne die Regelungen im »Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft« wäre dies nicht möglich, so Keller weiter.

Bildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat für diese prekäre Lage nur Hohn übrig. In einer Bundestagssitzung hatte sie am 24. Juni erklärt, wenn die Stellen nicht befristet wären, bekämen deutlich weniger Menschen die Chance, sich zu qualifizieren. Dass dies zu »schwierigen persönlichen Situationen« führen könne, sei leider wahr; doch zur Wahrheit gehöre auch, dass nicht jeder, der promoviere, in der Wissenschaft bleiben könne.

Es geht in der Debatte nicht nur um die Arbeitsbedingungen, sondern letztlich auch um die Qualität von Forschung und Lehre an den Hochschulen. Wissenschaftler, die ständig um eine Verlängerung ihrer Verträge zittern müssten, meiden möglicherweise Risiken in der Forschung, hatte Keller jüngst erklärt. Sie trauten sich kaum noch, Meinungen zu äußern, die vom wissenschaftlichen Mainstream in ihren Fachdisziplinen abwichen. »Das Zeitvertragsunwesen hemmt also Innovation und begünstigt Duckmäusertum in der Forschung.«

Längst ist auch von einer »negativen Auslese« an den Hochschulen die Rede. Der Germanistikprofessor Thomas Wortmann verdeutlichte das in einem Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Es gebe Physiker und Biologen, »die zum Teil mit den wichtigsten Stipendien versehen sind, internationale Forschungsprojekte geleitet haben und dann keinen Vertrag mehr erhalten«. Im besten Fall wechselten sie in die Wirtschaft. »Aber andere gehen an Universitäten ins Ausland, nachdem wir sie zwölf bis 15 Jahre ausgebildet haben.« Für den Bildungsstandort Deutschland sei das ein Problem: Es gebe eine Abwanderung von Talenten.

Im Moment werde viel Geld in Projekte gesteckt, die drei oder vier Jahre liefen, so Wortmann. Wenn die Zeit vorbei sei, gebe es keine Finanzierung mehr. »Menschen arbeiten sich ein, erlangen eine Expertise, dann verlassen sie das System, und ihre Nachfolger fangen wieder ganz von vorne an.« Wortmann findet, statt sich über Projekte finanzieren zu müssen, sollte die finanzielle Grundausstattung der Hochschulen verbessert werden. Die Bundesregierung stehe in der Verantwortung.

Die Ministerin habe allerdings abgewiegelt, sagte Keller gegenüber jW. In der Parlamentssitzung habe sie behauptet, ihrerseits alles Mögliche getan zu haben. Länder und Hochschulen seien am Zug. Eine Haltung, die aus Sicht der GEW völlig unzureichend ist, betonte Gewerkschafter Keller.