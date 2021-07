Eskalation mit Ansage

Amir Cohen/Reuters Schulterschluss mit dem Militär: Israels neuer Premier Bennett will Härte demonstrieren

Israelische Kampfflugzeuge haben in der Nacht zum Freitag erneut Luftangriffe auf die palästinensische Exklave Gaza geflogen. Die Angriffe galten nach Angaben des israelischen Militärs einer Waffenfabrik der in Gaza herrschenden Hamas. Sicherheitskreise der islamistischen Partei gaben an, dass ein Übungsgelände getroffen wurde. Es war bereits der dritte Luftangriff auf Gaza, seit am 21. Mai eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe einen elftägigen Krieg zwischen Israel und der Hamas beendet hatte.

Bei den Bombardierungen handelt es sich nach Angaben der israelischen Armee um »Vergeltungsangriffe« für Brandballons aus Gaza. Durch solche mit Brandsätzen behängte Gasballons – von ihrer Wirksamkeit her eine Art fliegende Molotowcocktails –, die mit dem Wind über die Grenze treiben, waren am Donnerstag vier nach Feuerwehrangaben »kleine und ungefährliche« Brände in der südisraelischen Region Eschkol ausgebrochen. Die Hamas setzt solche Ballons, die in der Vergangenheit immer wieder zu Sachschäden durch Feldbrände geführt hatten, ein, um den Druck auf Israel zu erhöhen. Gefordert wird, die seit 14 Jahren andauernde Land- und Seeblockade gegen den dichtbesiedelten Gazastreifen aufzuheben.

Dass Israel nun auf die selbstgebastelten Ballons mit dem Abschuss von Raketen aus modernsten Kampfflugzeugen reagiert, verdeutlicht zum einen den zutiefst asymmetrischen Charakter des Konflikts zwischen der hochgerüsteten zionistischen Kolonialmacht und den großer Teile ihres Landes und ihrer Rechte beraubten Palästinensern. Vor allem aber will der neue israelische Premierminister Naftali Bennett, der seit dem 13. Juni an der Spitze einer fragilen Parteienkoalition vom ultrarechten bis zum liberalen Spektrum einschließlich einer islamistischen Partei der palästinensischen Bourgeoisie steht, mit dieser schnellen Reaktion offensichtlich Härte demonstrieren. »Wenn es erforderlich ist, unsere Macht zu nutzen, werden wir auch tödlicher agieren«, hatte Bennett am Donnerstag auf einer Zeremonie vor Offizieren der israelischen Streitkräfte erklärt und auch eine Bodenoffensive gegen Gaza nicht ausgeschlossen.

Bennetts langjähriger Vorgänger Benjamin Netanjahu war zwar um maximale Härte gegen die Palästinenser nicht verlegen, wenn Krieg wie zuletzt im Mai in seine innenpolitische Agenda passte. Doch auf Brandballons, die in den vergangenen Jahren zu Tausenden über die Grenze geflogen waren, hatte Netanjahu in der Regel nicht mit Luftangriffen antworten lassen, um keine unerwünschte Eskalation an der südlichen Grenze zu riskieren. Bennett dagegen hatte bereits 2018 als Bildungsminister im Kabinett Netanjahu die Tötung von palästinensischen Militanten gefordert, die solche Ballons steigen ließen.

Eine Eskalation mit Ansage bedeutet auch der diese Woche nach jahrzehntelangen rechtlichen Auseinandersetzungen unter extremem Polizeischutz begonnene Abriss der Häuser von 13 palästinensischen Familien im Stadtviertel Al-Bustan des südlich der Altstadtmauern von Jerusalem gelegenen Ortes Silwan. Nachdem israelische Behörden Palästinensern in dem seit 1967 besetzten Ort Baugenehmigungen verweigert hatten, ordneten sie den Abriss zahlreicher Gebäude als angeblicher Schwarzbauten an. An ihrer Stelle soll nach dem Willen der Stadtverwaltung von Jerusalem ein Bibelpark entstehen, da der biblische König David nach Ansicht nationalreligiöser Siedler an dieser Stelle vor 3.000 Jahren seine Hauptstadt gegründet habe.