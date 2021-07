Weniger gemeldete Sexarbeitende in BRD

Wiesbaden. Die Zahl der in Deutschland offiziell gemeldeten Sexarbeitenden ist 2020 drastisch gesunken. Ende vergangenen Jahres waren bei den Behörden 38 Prozent weniger Sexarbeitende als im Vorjahr registriert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Nicht angemeldete Gewerbe und Sexarbeitende werden in der Statistik nicht erfasst. Wegen der Pandemie war die Sexarbeit und der Betrieb eines entsprechenden Gewerbes im vergangenen Jahr über lange Zeiträume untersagt. Dies dürfte laut Statistikamt für den Rückgang bei den offiziellen Sexarbeitenden von rund 40.400 im Jahr 2019 auf rund 24.900 zum Jahresende 2020 verantwortlich sein. (AFP/jW)