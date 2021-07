Nachschlag: Kino (fast) überall

imago/imagebroker/theissen Der Inhalt macht’s: Fernsehen schauendes Paar in Südfrankreich im Jahr 1982

Es klingt nicht schlecht: gemeinsamer Filmgenuss dank Streaming und Mediatheken jederzeit und an jedem Ort. Darüber ins Schwärmen kommt der Autor Hartwig Tegeler im Sender Deutschlandfunk Kultur. Zentral für alle Nachahmungswilligen: Er lebt im nordöstlichen Niedersachsen mit einer »guten Breitbandinternetverbindung«. Richtig, während Menschen in anderen Gemeinden Deutschlands auf den Friedhof gehen müssen, um ein mobiles Telefongespräch abzusetzen, gibt es tatsächlich Orte, an denen sich selbstkuratiertes Sehen offenbar ganz ohne Aussetzer und den wiederkehrenden sich drehenden Kreis genießen lässt. Mittlerweile seien zudem »erstaunliche Filmbibliotheken« verfügbar, an die man in den doch dominanten Multiplexpalästen tatsächlich eher nicht herangeführt wird. Und ohnehin: Bei Tegelers erstem prägenden Streifen – Akira Kurosawas »Schloss im Spinnwebwald« – auf einem kleinen Schwarzweißfernseher »gab es keine Magie der Leinwand. Aber es gab eine Magie des Films!« (si)