Erklärung der internationalen Friedensdelegation Südkurdistan/Nordirak

imago images/Future Image Stoppt den Krieg der Türkei gegen Kurdistan! Kundgebung in Köln (22.5.2021)

Eine internationale Friedensdelegation aus 14 europäischen Staaten hat am Mittwoch eine vorläufige Abschlusserklärung zu ihrer Reise nach Südkurdistan/Nordirak abgegeben:

Seit dem 7. Juni 2021 reisten circa 150 Delegierte aus 14 verschiedenen europäischen Staaten nach Südkurdistan/Nordirak, um vor Ort auf die dortige Invasion des türkischen Staats aufmerksam zu machen und auf eine friedliche Lösung in der Region hinzuarbeiten. Aufgrund von Einreiseverweigerungen in Hewler (Erbil) bzw. Ausreisesperren in Deutschland und Katar reduzierte sich die Anzahl der tatsächlichen Teilnehmer:innen vor Ort auf 80 Delegierte. Für besonderes Aufsehen hatte dabei die verhinderte Ausreise von Cansu Özdemir, Kovorsitzende der Hamburger Linksfraktion, am 12. Juni am Flughafen in Düsseldorf gesorgt. (…)

»Die Repressionen, die wir im Rahmen dieser Delegationsreise erlebt haben, zeigen einmal mehr, dass die deutsche Bundesregierung kein Interesse an Frieden in Kurdistan hat, sondern sich klar hinter den Unterdrückungsapparat der Türkei stellt. Die Delegation hat es geschafft eine breite gesellschaftliche Öffentlichkeit für diese Komplizenschaft zu schaffen«, sagt die Vorsitzende der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Cansu Özdemir. (…)

»Die große Mehrheit unserer Gesprächspartner:innen hat sich klar gegen den Krieg des türkischen Staats in Südkurdistan positioniert. Es gibt ein großes Bewusstsein dafür, dass der Krieg gegen die PKK nur ein Vorwand ist, um diese Gebiete dauerhaft zu besetzen und die Grenzen des türkischen Staatsgebiets zu erweitern. (…) Die große Mehrheit der Delegationsteilnehmer:innen ist mittlerweile nach Europa zurückgereist. Hier sollen die Arbeiten nun weitergehen. In Veranstaltungen und Reiseberichten soll die Bevölkerung über die aktuelle Lage in Südkurdistan informiert werden. Außerdem wurde der 3. Juli zum internationalen Aktionstag ausgerufen. (…)

civaka-azad.org/vorlaeufige-abschlusserklaerung-der-internationalen-friedensdelegation

Die Linke Nordrhein-Westfalen kritisierte die NRW-Landesregierung am Donnerstag wegen Versagens im Kampf gegen antimuslimischen Rassismus:

Der 1. Juli ist der Jahrestag der Ermordung von Marwa El-Sherbini. Aus diesem Anlass finden heute in NRW verschiedene Kundgebungen statt, die von der Partei Die Linke mitorganisiert werden. Anlässlich des Tags gegen antimuslimischen Rassismus, erklärt der stellvertretende Landessprecher von Die Linke NRW, Jules El-Khatib:

»Die Landesregierung verkündet, dass sie gegen antimuslimischen Rassismus vorgehen will, doch ihre Taten sprechen eine gegenteilige Sprache. Statt dafür zu sorgen, dass Muslima und Muslime nicht mehr Opfer von Diskriminierung und Rassismus werden, hält die Landesregierung am Ausschluss von kopftuchtragenden Frauen aus dem Justizsystem fest. Wer Rassismus bekämpfen will, sollte nicht die Betroffenen diskriminieren, sondern sich gegen Hetze positionieren und gleiche Chancen schaffen. Ein erster Schritt wäre es, diskriminierende Gesetze zurückzunehmen, anonyme Bewerbungsverfahren einzuführen und das Amt einer Rassismusbeauftragten für NRW zu schaffen.«

Katja Heyn, Sprecherin für Antirassismus von Die Linke NRW, ergänzt: »Die Kundgebungen und Proteste sind ein wichtiges Zeichen, denn noch immer leiden Muslime und noch stärker Muslima unter den Folgen dieses Rassismus.« (…)