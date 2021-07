Sklaverei: Niederlande müssen sich entschuldigen

Amsterdam. Die Niederlande müssen sich nach Ansicht einer unabhängigen Kommission für die Sklaverei während der Kolonialzeit entschuldigen und sich aktiv für die Bekämpfung der Folgen wie Rassismus einsetzen. Der Staat müsse das »historische Unrecht« anerkennen, erklärte die im Auftrag der Regierung eingesetzte Kommission in ihrem Abschlussbericht, der am Donnerstag in Amsterdam vorgelegt wurde. (dpa/jW)