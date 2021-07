Erneut unmarkierte Gräber in Kanada entdeckt

Cranbrook. In Kanada sind erneut unmarkierte Gräber nahe einer ehemaligen Schule für indigene Kinder gefunden worden. Ob es sich bei den Toten um Schüler des früheren Internats St. Eugene nahe der Stadt Cranbrook handle, müsse aufgrund der komplexen Geschichte des Orts aber noch geprüft werden, teilte die örtliche indigene Gemeinschaft am Mittwoch (Ortszeit) mit. Das Internat in der Provinz British Columbia war nach Angaben der Gemeinschaft von 1912 bis 1970 in Betrieb. Auf dem Friedhof seien auch Patienten des Krankenhauses St. Eugene begraben worden, das 1899 abbrannte, hieß es. Bislang seien auf dem Gelände nördlich von Cranbrook 182 unmarkierte Gräber entdeckt worden. Zuvor waren bereits Hunderte Gräber indigener Kinder bei zwei weiteren ehemaligen Internaten gefunden worden. (dpa/jW)