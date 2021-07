Israel: Steinmeier zum Abschied bei Rivlin

Jerusalem. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Donnerstag in Jerusalem von dem scheidenden israelischen Präsidenten Reuven Rivlin verabschiedet, dessen Amtszeit am 7. Juli endet. Steinmeier hält sich seit Mittwoch zu einem Staatsbesuch in Israel auf und wird sich auch mit Rivlins Nachfolger Isaac Herzog treffen. Außerdem sind Gespräche mit dem neuen Regierungschef Naftali Bennett und Außenminister Jair Lapid sowie ein Besuch in der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem vorgesehen. (dpa/AFP/jW)